البحر يبتلع ممثلة شهيرة خلال ممارستها اليوغا.. من هي؟

كانت كاميلا وصلت إلى نقطة "لاد كو" المشهورة بجزيرة كوه ساموي في تايلاند في سيارة حمراء وأخرجت سجادة يوغا وردية من السيارة لتبدأ تمارينها بالقرب من المياه المطلة على خليج تايلاند.وأظهرت لقطات مصورة على اللحظات الأخيرة لها قبل أن تجرفها الأمواج القوية إلى البحر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" .حاول أحد المارة التدخل لإنقاذها ولكنه لم يتمكن من ذلك، ولم يعرف مصيره بعد. لاحقًا، شوهدت سجادة اليوغا تطفو وسط المياه العنيفة.وذكرت المحلية أن كاميلا كانت في مع صديقها، وذهبت بمفردها إلى الموقع لممارسة التمارين.ووفقًا لشهادات، عبرت كاميلا عن حبها الشديد للجزيرة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها "أفضل مكان على وجه الأرض".رئيس مركز إنقاذ كوه ساموي، تشايايبورن سوبراست، صرّح بأن المنطقة تشهد ظروفًا خطرة خلال موسم الرياح الموسمية، حيث تُنصب أعلام حمراء على الشواطئ لتحذير الزوار.وأكد أن الموقع الذي وقعت فيه الحادثة يُستخدم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وليس للسباحة.ورغم وصول فرق الإنقاذ خلال 15 دقيقة، وحالت التيارات العنيفة دون إنقاذ كاميلا، ولا تزال الجهود مستمرة للبحث عنها وعن الشخص الذي حاول مساعدتها.وتُعد تايلاند وجهة سياحية متزايدة الشعبية بين الروس، حيث استقبلت البلاد 1.48 مليون زائر روسي خلال العام الماضي.