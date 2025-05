في عيد ميلاده.. أبرز 8 أفلام في مسيرة جورج كلوني

وفي هذه المناسبة، نعرض لكم ستة من أبرز أفلامه التي يجب على كل محب للسينما مشاهدتها:From Dusk Till Dawn"من الغسق حتى الفجر" في هذا الفيلم المثير، يتشارك كلوني مع كوينتن تارانتينو في دور شقيقين هاربين من العدالة، يختبئان في حانة نائية في المكسيكية، ليكتشفا أنها مليئة بمصاصي الدماء. فيلم يمزج بين الرعب والإثارة ويظهر جانباً جريئاً من أداء كلوني.Three Kings ثلاثة ملوكفي هذا الفيلم الذي يتناول حرب الأولى عام 1991، يحاول أربعة جنود أميركيين تنفيذ عملية سرقة ذهب. يجمع الفيلم بين الدراما الحربية والسخرية السياسية بطريقة فريدة تجعله من الأفلام التي تستحق المشاهدة.The Perfect Storm العاصفة المثاليةيستند هذا الفيلم إلى أحداث حقيقية، حيث يجسد كلوني دور الكابتن "بيلي" تاين جونيور، قائد سفينة صيد تواجه طاقمها عاصفة بحرية مدمرة. الفيلم هو ملحمة عن التحدي والصراع مع قوى الطبيعة.Out of Sight خارج نطاق السيطرةفي هذا الفيلم المثير، يؤدي كلوني دور لص محترف يقع في حب شرطية (جنيفر لوبيز). الفيلم يمزج بين الكوميديا، الأكشن والرومانسية، وتعتبر الكيمياء بين النجمين من أبرز مميزاته.Michael Clayton كليتونفي هذا الفيلم الذي يتمحور حول القضايا القانونية، يلعب كلوني دور المحامي مايكل كليتون، الذي يكتشف مؤامرة ضخمة داخل شركة عملاقة. فيلم تشويقي مشدود الأعصاب يعكس عمق أداء كلوني.O Brother, Where Art Thou? – يا أخي، أين أنت؟تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات الماضي حول ثلاثة سجناء هاربين في رحلة بحث عن كنز مدفون. يُعتبر هذا الفيلم من أفضل أدوار كلوني ويتميز بمزيج من الكوميديا والسحر الموسيقي."Wolfs"أحدث أعمال النجم جورج كلوني، حيث يمزج بين الدراما والإثارة مع لمسات كوميدية. تدور أحداثه حول شخصين خارجين عن القانون يتعاونان لتنفيذ مهمة مشتركة وسط سلسلة من المخاطر. يشارك في البطولة ، أوستن أبرامز، إيمي ، وإيرينا دوبوفا.Ticket to Paradise تذكرة إلى الجنةفيلم رومانسي كوميدي تدور أحداثه حول زوجين مطلقين يسافران إلى بالي لإنقاذ ابنتهما من الزواج المفاجئ. رغم خلافاتهما المستمرة، يتفقان على هدنة ويتجدد حبهما أثناء إقامتهما في هذا المكان الساحر. الفيلم من بطولة جورج كلوني، جوليا روبرتس، ولوكس برافو.