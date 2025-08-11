أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً.. ما القصة؟

وأفادت مصادر مصرية بأن تقدمت ببلاغ رسمي لدى السلطات الأمنية ضد زوجها السابق ، تتهمه فيه بالسرقة.وتضمن البلاغ، الذي قدمته ضد حسام في زايد، اتهام الأخير بسرقة شيكين بنكيين على بياض، من منزلها في مدينة 6 أكتوبر.وذكرت شيرين أن حسام حبيب استولي على الشيكين دون معرفتها من داخل منزلها؛ ما دفعها لتحرير المحضر ضده لدى الجهات الأمنية.وتابعت شيرين أن الشيكين تابعين للبنك العربي الأفريقي، لافتة إلى أنها قامت بإيقاف الشيكين فور اختفائهما، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على جهات التحقيق.