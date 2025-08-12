مسلسل "ذكرتني" يتجاوز المليون ونص المليون مشاهدة

وبلغ المسلسل هذه المشاهدات خلال الأسبوع الأول من عرضه عبر المنصة.

ومسلسل "ذكرتني" هو عمل درامي عراقي جديد من تأليف وإخراج مصطفى ، وبطولة الفنان أمير ، ويستند إلى قصة واقعية تركز على محطات مؤثرة وتعكس التحولات النفسية والاجتماعية في سياق أحداث عاشوراء.