اصالة نصري: اسعى لاقامة حفل كبير في العراق

وقالت نصري في مؤتمر صحفي عقد قبل حفلتها في ليلة اليوم، وحضرته ، ان "هناك جمهور كبير قادم من الى لحضور حفلتي الليلة، حيث حجزوا طائرة كاملة قادمة على لبنان".وأضافت "لدي جمهور كبير في العراق"، مشيرة الى "اننا نعمل ونسعى لاقامة حفل كبير في العراق".وأكدت "انا بحب العراق وخاصة زوجي عراقي، واحب ازور هذا البلد لانه فيه جمهور كبير وانا بحبه".