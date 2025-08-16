أول رد من أصالة على هجوم مايا دياب

وخلال مؤتمر صحفي أقيم في على هامش حفلها، أوضحت أنها لم تصدق في البداية تصريحات ، واعتقدت أنها مقاطع ملفقة بتقنيات ، قبل أن تتأكد من صحتها.وأضافت أنها استغربت من الهجوم قائلة: "بيننا الكثير من الذكريات الجميلة، ولم أتوقع أن تقول مثل هذا الكلام، كل ما يجمعنا كان أياماً حلوة".وأشارت إلى أن ما تقدمه في حياتها هو الفن والعلاقات الطيبة، مؤكدة أن الأذى الذي قد تتعرض له من بعض الأشخاص لا يُغيّر من قناعتها بالحب.ويأتي رد أصالة بعد الجدل الذي أثارته الأزمة الأخيرة بينها وبين ، والتي بدأت بتجاهل أصالة الحديث عن ألبوم مايا الجديد خلال أحد المؤتمرات، مكتفية برد ساخر، الأمر الذي أغضب الفنانة ودفعها لاتهامها بعدم الوفاء ونكران الجميل.وتعود جذور الخلاف بين الفنانتين لسنوات مضت، حيث ألمحت مايا دياب في أكثر من لقاء إلى وجود توتر في العلاقة بينهما دون الكشف عن تفاصيل واضحة، قبل أن ينفجر الخلاف مجدداً بتصريحات حادة تبادلتاها في الآونة الأخيرة.