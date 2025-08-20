سيرين عبد النور تثير الجدل.. عناق ورقص صاخب مع فنان عراقي أمام زوجها! (شاهد)

View this post on instagram
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
سيرين عبد النور ترقص بعفوية برفقة سيف نبيل على أنغام أغنيتها "لو بص في عيني" في
العشاء السنوي لشركة Humanagement في منطقة ضبية في بيروت@Saifnabeell@CyrineAbdlNour#فوشيا #سيرين_عبد_النور #سيف_نبيل pic.twitter.com/wKxTGzDJ61
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 18, 2025
سيرين عبد النور ترقص بعفوية برفقة سيف نبيل على أنغام أغنيتها "لو بص في عيني" في
العشاء السنوي لشركة Humanagement في منطقة ضبية في بيروت@Saifnabeell@CyrineAbdlNour#فوشيا #سيرين_عبد_النور #سيف_نبيل pic.twitter.com/wKxTGzDJ61