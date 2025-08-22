الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حصاد السومرية
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538038-638914838002083227.png
محامي شيرين يكشف ما حصل بين حسام حبيب وشيرين.. تفاصيل العودة
فن وثقافة
2025-08-22 | 14:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
318 شوهد
في فصل جديد من أزمة الفنانين المصريين
شيرين عبد الوهاب
وحسام حبيب، قرر الزوجان والطليقان والخصمان السابقان أمام القضاء، العودة مجددا إلى علاقتهما العاطفية في مفاجأة مذهلة.
العودة الثالثة لشيرين وحسام، كانت مفاجأة مدوية للدائرة المقربة من الفنانة والجمهور المصري، فيما طالب المحامي والمتحدث الرسمي باسم الفنانة
شيرين عبدالوهاب
ياسر قنطوش
، بإنقاذها.
وأصدر قنطوش، بيانا رسميا، قال فيه إنه "إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا على الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها إلى
جحيم
منذ أن عرفته... ولكن في هذه الفترة ظهر هذا الشخص مرة أخرى وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول بالحرف الواحد: الحقني، وتستجدي بي".
وأضاف أن "ذلك حدث كثيرا" وأنه اضطر ومحاميي مكتبه إلى النزول في مناسبات عدة في وقت متأخر وفجرا لاتخاذ الإجراءات القانونية (ضد حسام حبيب)، لكن "بعد توسله وطيبتها تطلب مني التنازل".
واستدرك قائلا: "أما الآن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة ولم يمثل حتى الآن في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمة منها وهي تبكي ومنهارة، وإذ بهذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت أكلمها ثانية وفوجئت أن تليفونها مغلق، حاولت كثيرا دون جدوى".
وأشار إلى إرساله محامين من مكتبه إلى بيت الفنانة
شيرين عبد الوهاب
، ليفاجأوا بوجود
حسام حبيب
في منزلها، وكانت هي في "حالة غير طبيعية ونهرَت المحامين الذين جاءوا للاطمئنان عليها"، وفق روايته.
ووجه المحامي طلبا إلى وزير الثقافة، باعتباره "المسؤول الأول عن الفن والثقافة والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية"، بسرعة التدخل ومخاطبة
وزارة الصحة
لانتداب لجنة طبية من الوزارة لمتابعة حالة الفنانة
شيرين
عبد الوهاب
، "وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون لتدميرها صحيا ونفسيا، والقضاء على هذه الجوهرة الفنية"، بحسب تعبيره.
وتعد هذه هي العودة الثالثة للفنانين اللذين شغلت علاقتهما المصريين لفترة طويلة، نظرا لنجوميتهما ولما اكتنف هذه العلاقة من تطورات مثيرة وصلت إلى مرض الفنانة
شيرين عبد
الوهاب وحلاقتها لشعرها "زيرو"، ورفع قضايا في ساحات المحاكم.
وفي السابق اتهمت شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب بسرقتها وقالت إنه "دمرني وبيهددني ويبتزني وبيقول كلام وقح عني وعن أصحابي".
وقبل نحو 6 أسابيع، تقدمت شيرين ببلاغ جديد تتهم فيه حسام حبيب بالتشهير بها بعد تصريحاته السلبية والمسيئة عنها ما أسفر عن إصابتها بضرر نفسي ومعنوي، بحسب البلاغ.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
شيرين عبد الوهاب تعود لطليقها حسام حبيب
11:10 | 2025-08-22
11:10 | 2025-08-22
مجددا.. شيرين تقاضي حسام حبيب بهذه التهمة
06:03 | 2025-07-31
"يا حبيبة قلبي": حسام حبيب يتغزل بشيرين ويعتذر لها علناً.. هل يمهد للصلح؟
02:54 | 2025-07-22
أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تشتعل مجدداً.. ما القصة؟
06:35 | 2025-08-11
شيرين
حسام
العودة
نقابة المهن الموسيقية
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبدالوهاب
وزارة الصحة
ياسر قنطوش
عبد الوهاب
حسام حبيب
شيرين عبد
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
محليات
29.01%
03:24 | 2025-08-22
السليمانية تحولت لساحة حرب "مشتعلة" لاعتقاله.. من هو "لاهور شيخ جنكي"؟
03:24 | 2025-08-22
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
سياسة
25.56%
02:40 | 2025-08-21
القضاء يرفض تداول قصة الدكتورة بان "خلافا للحقيقة".. ويستعرض 6 دلائل
02:40 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
محليات
23.75%
04:50 | 2025-08-21
المنصور وحطين تدخل عصر "الخصخصة".. ومجلس بغداد يؤكد: انتهى زمن المولدات (وثائق)
04:50 | 2025-08-21
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
رياضة
21.68%
07:22 | 2025-08-21
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
07:22 | 2025-08-21
هل ستعود مكالمة البكاء؟.. شيرين تعلق على تصريحات محاميها: انتهى دورك
15:22 | 2025-08-22
تحذير جديد.. القلب وضغط الدم ضمن المتضررين من السجائر الإلكترونية
13:21 | 2025-08-22
مصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير في دهوك
11:47 | 2025-08-22
شيرين عبد الوهاب تعود لطليقها حسام حبيب
11:10 | 2025-08-22
عاصفة رملية عاتية تجتاح السعودية
09:41 | 2025-08-22
بالصور والفيديو.. أول ظهور لـ"بافل طالباني" بعد الليلة الساخنة
08:27 | 2025-08-22
سياسة الخصوصية
