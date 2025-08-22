محامي شيرين يكشف ما حصل بين حسام حبيب وشيرين.. تفاصيل العودة

العودة الثالثة لشيرين وحسام، كانت مفاجأة مدوية للدائرة المقربة من الفنانة والجمهور المصري، فيما طالب المحامي والمتحدث الرسمي باسم الفنانة ، بإنقاذها.وأصدر قنطوش، بيانا رسميا، قال فيه إنه "إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا على الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها إلى منذ أن عرفته... ولكن في هذه الفترة ظهر هذا الشخص مرة أخرى وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول بالحرف الواحد: الحقني، وتستجدي بي".وأضاف أن "ذلك حدث كثيرا" وأنه اضطر ومحاميي مكتبه إلى النزول في مناسبات عدة في وقت متأخر وفجرا لاتخاذ الإجراءات القانونية (ضد حسام حبيب)، لكن "بعد توسله وطيبتها تطلب مني التنازل".واستدرك قائلا: "أما الآن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة ولم يمثل حتى الآن في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمة منها وهي تبكي ومنهارة، وإذ بهذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت أكلمها ثانية وفوجئت أن تليفونها مغلق، حاولت كثيرا دون جدوى".وأشار إلى إرساله محامين من مكتبه إلى بيت الفنانة ، ليفاجأوا بوجود في منزلها، وكانت هي في "حالة غير طبيعية ونهرَت المحامين الذين جاءوا للاطمئنان عليها"، وفق روايته.ووجه المحامي طلبا إلى وزير الثقافة، باعتباره "المسؤول الأول عن الفن والثقافة والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية"، بسرعة التدخل ومخاطبة لانتداب لجنة طبية من الوزارة لمتابعة حالة الفنانة ، "وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون لتدميرها صحيا ونفسيا، والقضاء على هذه الجوهرة الفنية"، بحسب تعبيره.وتعد هذه هي العودة الثالثة للفنانين اللذين شغلت علاقتهما المصريين لفترة طويلة، نظرا لنجوميتهما ولما اكتنف هذه العلاقة من تطورات مثيرة وصلت إلى مرض الفنانة الوهاب وحلاقتها لشعرها "زيرو"، ورفع قضايا في ساحات المحاكم.وفي السابق اتهمت شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب بسرقتها وقالت إنه "دمرني وبيهددني ويبتزني وبيقول كلام وقح عني وعن أصحابي".وقبل نحو 6 أسابيع، تقدمت شيرين ببلاغ جديد تتهم فيه حسام حبيب بالتشهير بها بعد تصريحاته السلبية والمسيئة عنها ما أسفر عن إصابتها بضرر نفسي ومعنوي، بحسب البلاغ.