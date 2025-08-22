هل ستعود مكالمة البكاء؟.. شيرين تعلق على تصريحات محاميها: انتهى دورك

في أول تعليق لها بعد الجدل الذي أثاره بيان محاميها السابق ، خرجت الفنانة عن صمتها، لتعلن رسمياً إنهاء علاقتها القانونية به، مؤكدة أنها ستصدر بياناً رسمياً بهذا الشأن قريباً.وقالت : "من هذه اللحظة أستاذ ياسر، أنت لست المحامي الخاص بي، وسأصدر بياناً بهذا الأمر، ولو اتكلمت عني أي كلمة، حلوة أو وحشة، هتتحسب عليك، علشان متعملش مؤتمر صحفي وتطلع تتكلم عن شيرين ، أي كلمة هتتحسب عليك"، بحسب موقع "القاهرة 24" المحلي.ويأتي ذلك عقب البيان الذي أصدره قنطوش، متهماً أحد الأشخاص – في إشارة واضحة إلى الفنان – بأنه السبب وراء تدهور حالتها النفسية وتحويل حياتها إلى " "، كاشفاً أنه تلقى منها اتصال استغاثة وهي تبكي.كما طالب وزارتي الثقافة والصحة بالتدخل العاجل لفحص حالتها وإبعادها عن المؤثرين سلباً عليها، قبل أن يعلن انسحابه النهائي من تمثيلها قانونياً.من جانبه، رد حسام حبيب بتصريح مقتضب، قائلاً: "أنا موجود مع شيرين في البيت، وكويسين، ومفيش أي مشاكل، ومعرفش ياسر قنطوش بيقول الكلام ده ليه".