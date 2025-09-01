داليا البحيري تنجو من حادث سير مروع (صور)

ونشرت البحيري عبر حسابها على إنستغرام صورة من موقع الحادث، وعلقت قائلة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. نجايني ربنا في لحظة كانت ممكن تكون خطيرة جدًا، لكن ستره كان حاضرًا".وأضافت الفنانة أن موسم الصيف هذا العام كان الأصعب بالنسبة لها، حيث واجهت ضغوطًا عديدة، من بينها الانتقال إلى منزل جديد بشكل مفاجئ، فضلًا عن وعكة صحية استمرت لأسابيع وأثرت على مناعتها، قبل أن تنتقل العدوى إلى زوجها حسن الذي اضطر لدخول المستشفى.وتابعت: "بعد ما بدأت أتعافى رجعت الحرارة تاني، واضطريت أسافر من الساحل للقاهرة رغم تعبي بسبب ارتباط مهم، وهناك فوجئت بانفجار في إطار السيارة قبل بوابات الطريق مباشرة، لكن ربنا ستر".كما حرصت البحيري على توجيه الشكر لرجال المرور الذين ساعدوها في تغيير الإطار والتعامل مع الموقف سريعًا، مشيرة إلى أنهم أبدوا تعاونًا كبيرًا رغم انشغالهم بمرور موكب رسمي.واختتمت رسالتها مؤكدة أنها ما زالت تحب فصل الصيف رغم كل ما مرّت به هذا العام، داعية جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل.