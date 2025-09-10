نجوم "صراع العروش" يجتمعون بعمل جديد

اليوم، يستعد الجمهور لمفاجأة تحمل توقيع منصة "نتفليكس"، حيث يعود اثنان من أبرز نجوم المسلسل ليجتمعا من جديد، لكن هذه المرة ضمن مشروع مختلف تماماً عن العالم الخيالي الذي ارتبطت به أسماؤهم، في خطوة تثير الفضول حول طبيعة هذا التعاون الجديد.ورغم أن شبكة HBO وسّعت عالم " " من خلال سلسلة "بيت التنين" التي انطلقت في يوليو/تموز 2022، وتنتظر الجماهير السلسلة الثانية "فارس الممالك السبع" المقرر عرضها في ديسمبر/كانون الأول 2026، فإن نتفليكس تسلك اتجاهاً مغايراً عبر عمل جديد يتبنى أسلوب الجريمة والإثارة، بعيداً عن الملحمة التاريخية التي أسرَت الملايين.المسلسل المرتقب لا ينتمي إلى السلسلة الأصلية، لكنه يلفت الأنظار بفضل اختيارات فريقه التمثيلي، إذ يضم النجمة لينا هيدي، صاحبة الأداء الشهير لشخصية سيرسي الأولى لانستر، إلى جانب بادي كونسيدين، الذي عرفه الجمهور في دور الملك فيسيريس الأول تارجريان ضمن "بيت التنين".وبرغم أن الشخصيتين لم تلتقيا في أي من الأجزاء السابقة، فإن العمل الجديد سيجمعهما لأول مرة على الشاشة في تعاون يُرتقب أن يلقى اهتماماً واسعاً من متابعي الدراما.هذا اللقاء الدرامي يمنح المشاهدين فرصة مختلفة مع نجمين ارتبط اسماهما بعالم ملحمي استثنائي، ليخوضا معاً تجربة جديدة تحمل أجواء من الغموض والتشويق.ويُنتظر أن يتولى الإخراج مؤلف وكاتب ومنتج مسلسل "المرآة السوداء" الذي تُقدمه نتفليكس، ما يعزز التوقعات بعمل يجمع بين قوة الأداء وحبكة مشوّقة ذات طابع خاص.