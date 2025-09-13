الصفحة الرئيسية
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540438-638933457631868424.jpg
أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)
فن وثقافة
2025-09-13 | 03:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
566 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
أكدت
نادين
أيوب
أول فلسطينية تشارك في مسابقة
ملكة جمال الكون
أنها تسعى إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد شعب يعاني، بل يملك أحلاما وطموحات وهوية راسخة.
وتستعد الشابة البالغة من العمر 27 عاما لحمل لقب "ملكة جمال فلسطين" لأول مرة في تاريخ المسابقة المقرر إقامتها في
نوفمبر
المقبل في
تايلاند
، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع
غزة
منذ أكثر من 23 شهرا.
وأوضحت
أيوب
في مقابلة مع "
وكالة فرانس برس
": "نحن لسنا فقط نضالاتنا ومعاناتنا"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين هم أيضا أطفال يريدون العيش ونساء لديهن
أحلام
وطموحات. وقالت إن مشاركتها تهدف إلى تسليط الضوء على جمال الأرض الفلسطينية وغنى تراثها، إلى جانب إبراز الصورة الإنسانية لأبناء شعبها.
وأكدت أن مسيرتها لم تبدأ في أجواء مسابقات الجمال، إذ ترعرعت بين
الضفة الغربية
والولايات المتحدة وكندا، وتعيش حاليا بين رام الله وعمّان ودبي.
وقالت أيوب إنها أسست في الإمارات مؤسسة تدريبية لمبتكري المحتوى في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن والديها الأكاديميين شجعاها على التركيز على دراستها، حيث حصلت على شهادة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس، وعملت في التدريس داخل الأراضي الفلسطينية ومع منظمات إنسانية، قبل أن تعرض عليها فرصة المشاركة في
عرض أزياء
في
إيطاليا
، ما لفت الأنظار إليها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
نادين ايوب
فلسطين
ملكة جمال الكون
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
وكالة فرانس برس
السومرية نيوز
الضفة الغربية
سومرية نيوز
عرض أزياء
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
32.55%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
اقتصاد
25.17%
09:47 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
09:47 | 2025-09-11
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
دوليات
21.65%
11:27 | 2025-09-12
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"
11:27 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
دوليات
20.63%
09:31 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
09:31 | 2025-09-12
المزيد
