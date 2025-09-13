أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

وتستعد الشابة البالغة من العمر 27 عاما لحمل لقب "ملكة جمال فلسطين" لأول مرة في تاريخ المسابقة المقرر إقامتها في المقبل في ، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع منذ أكثر من 23 شهرا.وأوضحت في مقابلة مع " ": "نحن لسنا فقط نضالاتنا ومعاناتنا"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين هم أيضا أطفال يريدون العيش ونساء لديهن وطموحات. وقالت إن مشاركتها تهدف إلى تسليط الضوء على جمال الأرض الفلسطينية وغنى تراثها، إلى جانب إبراز الصورة الإنسانية لأبناء شعبها.وأكدت أن مسيرتها لم تبدأ في أجواء مسابقات الجمال، إذ ترعرعت بين والولايات المتحدة وكندا، وتعيش حاليا بين رام الله وعمّان ودبي.وقالت أيوب إنها أسست في الإمارات مؤسسة تدريبية لمبتكري المحتوى في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن والديها الأكاديميين شجعاها على التركيز على دراستها، حيث حصلت على شهادة في الأدب الإنجليزي وعلم النفس، وعملت في التدريس داخل الأراضي الفلسطينية ومع منظمات إنسانية، قبل أن تعرض عليها فرصة المشاركة في في ، ما لفت الأنظار إليها.