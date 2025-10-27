الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
أمين عام حزب الله: الحرب لم نصنعها نحن وجاهزون للدفاع
رابطة الرافدين تطلق مؤتمرها الأول لتنشيط السياحة في العراق
فن وثقافة
2025-10-27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
132 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
اطلقت رابطة
الرافدين
لتنشيط السياحة بالتعاون مع
وزارة الثقافة
اليوم الاثنين، المؤتمر الأول لتنشيط السياحة في
العراق
، مشيرة الى تفعيل جسور مع المؤسسات القطاعية المتعلقة بالسياحة وتفعيل دور القطاع السياحي مع القطاعين المختلط والخاص.
وقالت رابطة
الرافدين
لتنشيط السياحة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تحت شعار (تنمية قطاع سياحي عراقي مزدهر ومنافس) انطلقت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الأول لرابطة الرافدين لتنشيط السياحة في
العراق
على أرض
فندق بغداد
الدولي في العاصمة الحبيبة
بغداد
برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار وحضور ومشاركة وكيل
وزارة الثقافة
فاضل البدراني
وعمر العلوي مستشار رئيس
مجلس الوزراء
لشؤون السياحة ورئيس
هيئة السياحة
العراقية والمديرين العامين في الهيئة وبمشاركة نخبة من المختصين في القطاع السياحي".
وقال ناصر غانم مراد رئيس هيئة السياحة إن "أعمال المؤتمر الأول لرابطة الرافدين لتنشيط السياحة في العراق دعمت خطوات البرنامج الحكومي لرئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، والتي أعطت الأولوية للتطوير والاستثمار وتنمية قطاع السياحة في العراق"، مشيرا الى ان "الرابطة أثبتت نشاطها خلال فترة وجيزة عبر دورها الفاعل في قطاع الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الأخرى".
بدوره، أكد داود شمو،
رئيس رابطة
الرافدين لتنشيط السياحة في العراق، أن "أعمال المؤتمر الأول للرابطة خلقت مساراً وجسور تواصل مع المؤسسات القطاعية كافة ووزارة الثقافة وهيئة السياحة العراقية وجميع الدوائر الحكومية عبر تفعيل دور القطاع السياحي مع القطاع المختلط والقطاع الخاص، حيث تعمل الرابطة بكافة أعضائها ولجانها المختصة على تعزيز وتفعيل وتنمية القطاع السياحي العراقي على المستوى الداخلي والخارجي".
