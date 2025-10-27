رابطة الرافدين تطلق مؤتمرها الأول لتنشيط السياحة في العراق

وقالت رابطة لتنشيط السياحة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تحت شعار (تنمية قطاع سياحي عراقي مزدهر ومنافس) انطلقت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الأول لرابطة الرافدين لتنشيط السياحة في على أرض الدولي في العاصمة الحبيبة برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار وحضور ومشاركة وكيل وعمر العلوي مستشار رئيس لشؤون السياحة ورئيس العراقية والمديرين العامين في الهيئة وبمشاركة نخبة من المختصين في القطاع السياحي".وقال ناصر غانم مراد رئيس هيئة السياحة إن "أعمال المؤتمر الأول لرابطة الرافدين لتنشيط السياحة في العراق دعمت خطوات البرنامج الحكومي لرئيس ، والتي أعطت الأولوية للتطوير والاستثمار وتنمية قطاع السياحة في العراق"، مشيرا الى ان "الرابطة أثبتت نشاطها خلال فترة وجيزة عبر دورها الفاعل في قطاع الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الأخرى".بدوره، أكد داود شمو، الرافدين لتنشيط السياحة في العراق، أن "أعمال المؤتمر الأول للرابطة خلقت مساراً وجسور تواصل مع المؤسسات القطاعية كافة ووزارة الثقافة وهيئة السياحة العراقية وجميع الدوائر الحكومية عبر تفعيل دور القطاع السياحي مع القطاع المختلط والقطاع الخاص، حيث تعمل الرابطة بكافة أعضائها ولجانها المختصة على تعزيز وتفعيل وتنمية القطاع السياحي العراقي على المستوى الداخلي والخارجي".