العدّ العكسي بدأ.. المتحف المصري الكبير يستعد لرفع الستار عن أسرار الفراعنة
فن وثقافة
2025-10-28 | 08:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
91 شوهد
في الأول من تشرين الثاني، ولمدة ثلاثة أيام، ستتّجه
قبلة
الأنظار إلى منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، حيث تستعد
مصر
لإطلاق أكبر وأعظم مشروع ثقافي لها:
المتحف المصري
الكبير (GEM).
هذا الصرح ليس مجرد
متحف
، بل هو أكبر كيان في العالم مُكرَّس بالكامل لحضارة واحدة، ويستعد لفتح أبوابه باحتفالية دولية ضخمة يحضرها رؤساء دول وشخصيات عالمية مرموقة.
التحضيرات الجارية حاليًا هي أشبه بتجهيز مسرح لعرض فرعوني خالد. فرق العمل تعمل على مدار الساعة في محيط المتحف لوضع اللّمسات الأخيرة؛ فالأمر يتجاوز ترتيب القطع الأثرية البالغ عددها أكثر من 100 ألف قطعة.
وبحسب التقارير، تركز الجهود على تجميل ورفع كفاءة البنية التحتية المحيطة، وتحديدًا الطرق التي سيسلكها ضيوف
مصر
الكبار.
وتمتد عمليات التطوير من
مطار القاهرة الدولي
وصولًا إلى البوابة الرئيسية للمتحف، حيث يتم تكثيف الإضاءة وتوحيد الهوية البصرية على طول الطريق، في سعي لتقديم صورة عصرية تعكس عراقة التاريخ المصري للزوار الدوليين.
الهدف من هذا المشروع العملاق هو تقديم تجربة ثقافية لا نظير لها، حيث سيتم عرض المجموعة الكاملة والمكتملة لكنوز الملك الذهبي
توت عنخ آمون
للمرّة الأولى في مكان واحد، ممّا يُرسخ مكانة المتحف كوجهة سياحية وثقافية فريدة على مستوى الكوكب.
وبعد انتهاء المراسم الاحتفالية والعروض الثقافية والفنية التي تستمر لثلاثة أيام، سيفتح
المتحف المصري
الكبير أبوابه رسميًّا لاستقبال الجمهور من مختلف أنحاء العالم بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 4
نوفمبر
2025.
يُذكر أنّ
المتحف المصري الكبير
(GEM)
هو أكبر متحف أثري في العالم مكرَّس لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية تمتد عبر 7,000 سنة من التاريخ المصري العريق
. لمعرفة المزيد عن هذا المتحف،
انقر هنا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
05:46 | 2025-10-28
