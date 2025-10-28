العدّ العكسي بدأ.. المتحف المصري الكبير يستعد لرفع الستار عن أسرار الفراعنة



التحضيرات الجارية حاليًا هي أشبه بتجهيز مسرح لعرض فرعوني خالد. فرق العمل تعمل على مدار الساعة في محيط المتحف لوضع اللّمسات الأخيرة؛ فالأمر يتجاوز ترتيب القطع الأثرية البالغ عددها أكثر من 100 ألف قطعة. هذا الصرح ليس مجرد ، بل هو أكبر كيان في العالم مُكرَّس بالكامل لحضارة واحدة، ويستعد لفتح أبوابه باحتفالية دولية ضخمة يحضرها رؤساء دول وشخصيات عالمية مرموقة.

وبحسب التقارير، تركز الجهود على تجميل ورفع كفاءة البنية التحتية المحيطة، وتحديدًا الطرق التي سيسلكها ضيوف الكبار.

وتمتد عمليات التطوير من وصولًا إلى البوابة الرئيسية للمتحف، حيث يتم تكثيف الإضاءة وتوحيد الهوية البصرية على طول الطريق، في سعي لتقديم صورة عصرية تعكس عراقة التاريخ المصري للزوار الدوليين.

الهدف من هذا المشروع العملاق هو تقديم تجربة ثقافية لا نظير لها، حيث سيتم عرض المجموعة الكاملة والمكتملة لكنوز الملك الذهبي للمرّة الأولى في مكان واحد، ممّا يُرسخ مكانة المتحف كوجهة سياحية وثقافية فريدة على مستوى الكوكب.

وبعد انتهاء المراسم الاحتفالية والعروض الثقافية والفنية التي تستمر لثلاثة أيام، سيفتح الكبير أبوابه رسميًّا لاستقبال الجمهور من مختلف أنحاء العالم بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 2025.