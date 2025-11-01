إطلالات نجمات مصر احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تفاعلًا كبيرًا من الفنانين مع اقتراب افتتاح الكبير، حيث أبدى كثيرون فخرهم بهذا المشروع الثقافي العملاق الذي طال انتظاره.وتداول الفنانون صورًا لهم بتقنية “الذكاء الاصطناعي”، مرتدين الملابس الفرعونية، ضمن موجة رقمية انتشرت على نطاق واسع واعتبرها الجمهور تعبيرًا مبتكرًا عن روح مصر القديمة في ثوب حديث.ومن أبرز المشاركين في هذا التفاعل الفنانة ، التي نشرت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” صورًا لها بالزي الفرعوني.أما الفنان فقد شارك جمهوره عبر حسابه في “إنستغرام” صورًا له بملابس فرعونية، وكتب معلّقًا: “عودة الحقيقي.. في انتظار الحدث .. المتحف المصري الكبير”،ومن جانبها، نشرت الفنانة تدوينة مطوّلة عبر “فيسبوك” عبّرت فيها عن تجربتها الشخصية، قائلة: “من وأنا طفلة صغيرة، كان عندي حلم أزور الأهرامات وأحس بعظمة المكان ده، وفعلاً زرتها لأول مرة من أكتر من 20 سنة، ووقتها كانت لحظة سحرية عمري ما نستها”.كما شارك الفنان صورة له عبر “إنستغرام” بالزي الفرعوني، وكتب معلّقًا: “هنا بدأت الحكاية، حضارة عمرها آلاف السنين وما زالت تنبض بالعظمة.. المتحف المصري الكبير”، في تعبير عن اعتزازه بالحضارة التي تمثل مهد الإنسانية.كما شاركت الفنانة جمهورها صورة لها بالزي الفرعوني عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، وقد لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالمظهر الذي جمع بين الأصالة والطابع الفني.