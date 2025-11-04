الممثل راسل كرو: لن أفسد علاقتي بالزواج

كرو، البالغ من العمر 61 عاما، والمعروف بأدواره في أفلام "غلادياتور" Gladiator و"العقل الجميل" A Beautiful Mind و"روبن هود" ، يعيش قصة حب مع ثيريو، البالغة 33 عاما، منذ أن أعلنا علاقتهما للعامة عام 2020. وغالبا ما يظهر الثنائي في المناسبات الكبرى، إلا أن الشائعات حول خطوبتهما بدأت بعد أن شوهدت ثيريوت وهي ترتدي خاتما لافتا في بطولة " " الصيف الماضي.وخلال مقابلة مع كارل ستيفانوفيتش في برنامج 60 دقيقة ، حسم كرو الجدل قائلاً: "كل هذه التقارير التي تقول إن بريتني وأنا مخطوبان وإنني سأتزوج مرة أخرى.. لا".وأضاف موضحا أن علاقتهما قوية وسعيدة دون الحاجة إلى زواج رسمي: "نحن صديقان مقربان للغاية ولدينا علاقة رائعة. حياتي مليئة بالفرح والسعادة في الوقت الحالي، فلماذا أفسد ذلك بحفل ؟"كما تطرق كرو إلى زواجه السابق من المغنية "دانييل "، الذي بدأ عام 2003 وانتهى بالانفصال في 2012، بينما تم الطلاق رسميا في عام 2018. ولديهما ابنان هما (21 عاما) وتينيسون (19 عاما). وقال كرو "لقد تزوجت مرة واحدة، وأعرف كيف يمكن أن تسير الأمور وإلى أين قد تنتهي، ولا أحتاج إلى العودة إلى ذلك المكان."وعلى الرغم من أن لا يخطط للزواج، فإنه لا يزال نشطا في مسيرته الفنية. فعلى الرغم من تلميحه سابقا إلى احتمال اعتزاله خلال مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي عام 2023، إلا أنه مستمر في تقديم أعمال جديدة، من بينها "الكاهن الأخير" The Last Druid و"هايلاندر" Highlander، بالإضافة إلى فيلمه القادم "نورمبرغ" Nuremberg المقرر طرحه في 7 الجاري.