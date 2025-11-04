الممثل راسل كرو: لن أفسد علاقتي بالزواج

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545857-638978337793643980.webp
الممثل راسل كرو: لن أفسد علاقتي بالزواج
فن وثقافة
2025-11-04 | 01:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
268 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
نفى الممثل الحائز على
جائزة
الأوسكار
راسل كرو
التقارير التي زعمت خطوبته على صديقته منذ فترة طويلة بريتني ثيريو، مؤكداً أنه لا يفكر في الزواج مجددا.
كرو، البالغ من العمر 61 عاما، والمعروف بأدواره في أفلام "غلادياتور" Gladiator و"العقل الجميل" A Beautiful Mind و"روبن هود"
robin hood
، يعيش قصة حب مع ثيريو، البالغة 33 عاما، منذ أن أعلنا علاقتهما للعامة عام 2020. وغالبا ما يظهر الثنائي في المناسبات الكبرى، إلا أن الشائعات حول خطوبتهما بدأت بعد أن شوهدت ثيريوت وهي ترتدي خاتما لافتا في بطولة "
ويمبلدون
" الصيف الماضي.
وخلال مقابلة مع كارل ستيفانوفيتش في برنامج 60 دقيقة
أستراليا
، حسم كرو الجدل قائلاً: "كل هذه التقارير التي تقول إن بريتني وأنا مخطوبان وإنني سأتزوج مرة أخرى.. لا".
وأضاف موضحا أن علاقتهما قوية وسعيدة دون الحاجة إلى زواج رسمي: "نحن صديقان مقربان للغاية ولدينا علاقة رائعة. حياتي مليئة بالفرح والسعادة في الوقت الحالي، فلماذا أفسد ذلك بحفل
زفاف
؟"
كما تطرق كرو إلى زواجه السابق من المغنية
الأسترالية
"دانييل
سبنسر
"، الذي بدأ عام 2003 وانتهى بالانفصال في 2012، بينما تم الطلاق رسميا في عام 2018. ولديهما ابنان هما
تشارلز
(21 عاما) وتينيسون (19 عاما). وقال كرو "لقد تزوجت مرة واحدة، وأعرف كيف يمكن أن تسير الأمور وإلى أين قد تنتهي، ولا أحتاج إلى العودة إلى ذلك المكان."
وعلى الرغم من أن
راسل كرو
لا يخطط للزواج، فإنه لا يزال نشطا في مسيرته الفنية. فعلى الرغم من تلميحه سابقا إلى احتمال اعتزاله خلال مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي عام 2023، إلا أنه مستمر في تقديم أعمال جديدة، من بينها "الكاهن الأخير" The Last Druid و"هايلاندر" Highlander، بالإضافة إلى فيلمه القادم "نورمبرغ" Nuremberg المقرر طرحه في 7
نوفمبر
الجاري.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السيد الصدر: الوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والتبعيين والراكعين لممثل ترامب
03:21 | 2025-11-02
إيطاليا تحسم الجدل: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا
15:44 | 2025-08-28
ترامب يحسم الجدل: لن أرسل قوات أمريكية لأوكرانيا
12:46 | 2025-08-19
واعدتهم بالزواج.. امرأة تحتال على 6 رجال
15:15 | 2025-09-26
رسل كرو
افلام
زواج
هوليود
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الأسترالية
robin hood
الأسترالي
السومرية
راسل كرو
أستراليا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
40.57%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
دوليات
22.61%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
محليات
21.34%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
15.48%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة
05:12 | 2025-11-04
بالفيديو.. السوداني يزور ضريح الإمامين العسكريين (ع)
03:17 | 2025-11-04
معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟
02:45 | 2025-11-04
العالم على موعد مع قمر "القندس".. استعدوا
12:46 | 2025-11-03
"صاحب الظل الطويل" تتصدر العراق
12:11 | 2025-11-03
الاعتداء على معتمرين خلال أداء المناسك (فيديو)
11:28 | 2025-11-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.