من دبي.. شذى حسون تستعد لإطلاق أغنية عراقية بلمسة عالمية

تستعد الفنانة العراقية لإطلاق أغنيتها الجديدة "إنت" خلال حفل ضخم ، بأسلوب أكثر حداثة وحضوراً وبمسار فني يتجه نحو العالمية.

ويحمل العمل تعاوناً مميزاً بين وRedOne، الذي أضفى على الأغنية مزيجاً يجمع بين الحس العراقي والروح العصرية التي تشتهر بها أعماله العالمية، وهي خطوة تؤكد توجه شذى نحو توسيع رؤيتها الموسيقية والانفتاح على مدارس إنتاج جديدة.

وتنضم Warner Music MENA إلى المشروع عبر الإشراف على التوزيع الرقمي وتعزيز انتشار أعمال شذى حسون على المنصات العالمية، في بداية لشراكة جديدة تسعى لدعم حضورها في السوق الموسيقي الدولي.



وتأتي أغنية "إنت" بكلمات الشاعر وألحان حيدر الأسير، لتقدم توليفة تجمع بين التجديد والهوية، وتفتح الباب أمام سلسلة خطوات فنية تحضر لها شذى ضمن خطتها المقبلة للعودة بقوة إلى الساحة العربية.



