محامي شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة إفلاسها

قال ، محامي ، في بيان صحفي، إن ما يتم تداوله بشأن منع موكلته من رؤية ابنتيها غير صحيح مطلقًا، مضيفًا أن هذه الأخبار تندرج ضمن محاولات التشويه المتعمد واصطناع الأكاذيب للإساءة إلى الفنانة في فترة تتطلب الهدوء والدعم.وأكد قنطوش أن مكتبه القانوني بدأ بالفعل بجمع وتوثيق كافة الأكاذيب التي تم تداولها مؤخرًا، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من شارك في نشر أو إعادة نشر هذه الشائعات دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.وحذّر محامي الفنانة من نشر أي أخبار تمس الحياة الشخصية للفنانة دون التأكد من صحتها، موضحًا أن القانون يجرّم نشر معلومات كاذبة أو تخص الحياة الخاصة لأي شخص دون دليل. كما دعا الصحفيين ورواد مواقع التواصل إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة قبل تداول مثل هذه الأخبار.