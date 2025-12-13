فان ديزل يكشف عن مفاجئة تخص كريستيانو رونالدو.. ماذا سيحدث؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:30 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف تفاصيل هجوم سوريا وتتهم داعش بتنفيذه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549886-639012321322881745.jpg
فان ديزل يكشف عن مفاجئة تخص كريستيانو رونالدو.. ماذا سيحدث؟
فن وثقافة
2025-12-13 | 09:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العين الاخبارية
94 شوهد
كشف الممثل الأمريكي الشهير
فان ديزل
عن اشتراك
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
أسطورة
ريال مدريد
الإسباني، ونجم
النصر السعودي
الحالي، في فيلم سينمائي.
وتقدم سلسلة أفلام "Fast and Furious" منذ عام 2001 وحتى الآن، حيث يعتبر
فان ديزل
نجم الفيلم عبر سنواته التي تقترب من ربع قرن.
وأوضح فان
ديزل
عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي مشاركة
رونالدو
في الجزء الجديد من الفيلم الشهير.
ونشر ديزل إلى جانب الخبر صورة له مع
كريستيانو رونالدو
، حيث ينتظر أن يتم عرض الفيلم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ورغم أن رونالدو لديه العديد من الأنشطة بعيداً عن الملعب سواء على مستوى الإعلانات أو التجارة والاستثمارات فإنها قد تكون المرة الأولى التي يشارك فيها في أحد الأفلام.
ويعتبر رونالدو الرياضي الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أهم نجوم كرة القدم العالمية تاريخياً وأكثر من بصم على أهداف.
الشعبية الهائلة للدون سيكون لها الدور الكبير في زيادة شعبية الفيلم والمساهمة في رفع إيراداته.
علماً بأن رونالدو كان ينتظر أن يشارك في فيلم "لوس باندوليروس" (Los Bandoleros)، لكنه في النهاية لم يظهر فيه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الكشف لأول مرة عن مكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا
09:12 | 2025-11-24
الزعيم الكوري يكشف النقاب عن أحدث صواريخه الباليستية العابرة للقارات (صور)
04:13 | 2025-10-11
ترامب يلتقي كريستيانو رونالدو
04:43 | 2025-11-18
لماذا اختفى كريستيانو رونالدو في يوم مصيري للبرتغال؟
12:47 | 2025-11-16
فان ديزل
رونالدو
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالد
النصر السعودي
ريال مدريد
البرتغالي
كريستيانو
البرتغال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
31.25%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
محليات
23.71%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
23.33%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
اقتصاد
21.71%
02:41 | 2025-12-13
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
02:41 | 2025-12-13
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
اخترنا لك
انهيار منزل مكون من 4 طوابق في النجف (فيديو)
12:08 | 2025-12-13
ما علاقة السمنة بالزهايمر.. دراسة توضح
08:32 | 2025-12-13
تظاهرة في الشرش شمال البصرة للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة ملوحة المياه
07:56 | 2025-12-13
بسبب تصرف عنصري.. سحب لقلب ملكة جمال فنلندا
06:54 | 2025-12-13
4 هواتف آيفون جديدة في 2026
06:18 | 2025-12-13
شاهد بالفيديو.. كارثة في ذي قار: مياه الصرف الصحي تصب بالنهر
05:29 | 2025-12-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.