فان ديزل يكشف عن مفاجئة تخص كريستيانو رونالدو.. ماذا سيحدث؟

وتقدم سلسلة أفلام "Fast and Furious" منذ عام 2001 وحتى الآن، حيث يعتبر نجم الفيلم عبر سنواته التي تقترب من ربع قرن.وأوضح فان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي مشاركة في الجزء الجديد من الفيلم الشهير.ونشر ديزل إلى جانب الخبر صورة له مع ، حيث ينتظر أن يتم عرض الفيلم خلال الأشهر القليلة المقبلة.ورغم أن رونالدو لديه العديد من الأنشطة بعيداً عن الملعب سواء على مستوى الإعلانات أو التجارة والاستثمارات فإنها قد تكون المرة الأولى التي يشارك فيها في أحد الأفلام.ويعتبر رونالدو الرياضي الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أهم نجوم كرة القدم العالمية تاريخياً وأكثر من بصم على أهداف.الشعبية الهائلة للدون سيكون لها الدور الكبير في زيادة شعبية الفيلم والمساهمة في رفع إيراداته.علماً بأن رونالدو كان ينتظر أن يشارك في فيلم "لوس باندوليروس" (Los Bandoleros)، لكنه في النهاية لم يظهر فيه.