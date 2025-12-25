ضجة فنية تضامناً مع ريهام عبد الغفور بعد تصويرها بوضع غير لائق

ومن أبرز الداعمين الفنان صلاح، حيث نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام معلقا: "ماعاش ولا كان يزعلك يا ست الكل". كما دعمتها الفنانة بنشر صورة على كتبت معها: "مشفتش في أدبك واحترامك وشطارتك، ست كُمل".أما الفنان حمزة العيلي فقد وصفها بـ"أخته"، ونشر على فيسبوك: "أختي وصديقتي الغالية الفنانة والنجمة الراقية المحترمة جداً الأستاذة عبدالغفور... ماحدث معها فعل مشين ومخزي لفاعله". وأضاف في منشوره مطالبًا بالتحلي بالأخلاق والرقي، وشاكرًا ونقيبها لتدخلهم.بدوره، علق الفنان على الواقعة قائلا: "الواحد من إمبارح ماكنش فاهم إيه اللي حصل مع ريهام عبدالغفور، أنا لسة فاهم دلوقتي، بجد اللي حصل دة قذارة وقلة أدب".وفي أول تحرك رسمي قررت نقابة الممثلين التدخل والتحقيق في واقعة تصوير الفنانة بشكل غير لائق، حيث تعرضت خلال الساعات الماضية لأزمة كبيرة، بعد انتشار عدد من الصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، حين التقط لها بعض المصورين صوراً بشكل غير لائق.وتسببت تلك الصور في أزمة محرجة للفنانة، التي عبرت عن استياءها وحزنها الشديد لما حدث، ويبدو أن الأمر وصل إلى أزمة أسرية، وتسبب لها في حرجاً كبير أمام أفراد أسرتها.