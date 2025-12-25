عن عمر ناهز الـ 60 عاماً.. وفاة الممثل الأميركي بات فين

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية بأن الفنان الكوميدي، والمتخصص في الأداء المرتجل، توفي في منزله بمدينة لوس أنجليس، يوم الإثنين، بعد خضوعه لعلاج مرض منذ عام 2022.وذكرت عائلته في بيان نشر على : "بات لم يلتقِ يوماً بغريب، بل فقط بأصدقاء لم يعرفهم بعد". وأضاف البيان: "لقد عاش حياته بشكل كامل، بالفرح والحيوية". ويترك فين وراءه زوجته دونا وثلاثة أبناء، بالإضافة إلى والديه وإخوته.بدأ فين مسيرته بدور في "The George Wendt Show" عام 1995، حيث جسد شقيق الشخصية الرئيسية، ولعب دوراً متكرراً في مسلسل "Murphy Brown" بين 1995 و1997.وفي عام 1998، ظهر في "Seinfeld" بدور "جو مايو"، مضيف الحفلات الذي يُكلف ضيوفه بأعمال مرهقة. وشارك في حلقات ضيف في مسلسلات في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، منها "King of Queens" و"Friends" و"That '70s Show" و" ".ويُعرف فين بشكل خاص بدوره كـ "Bill Norwood" في مسلسل "The Middle"، الذي امتد على مواسم بين 2011 و2018. وتشمل أعماله السينمائية فيلم It's Complicated" (2009)" وSanta Paws 2: The Santa Pups" (2012)".