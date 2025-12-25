تحقيق في تسريب فيديو لهيفاء وهبي "اباحي".. ما حقيقته ومن المتورط؟

كشف المستشار القانوني للفنانة ، المحامي شريف حافظ، عن الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها بحق المتورطين في نشر وترويج مقطع فيديو مفبرك نُسب إلى موكلته، وتم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.وأوضح حافظ، في تصريح خاص لمصادر إعلام محلية، أن التحركات القانونية لم تقتصر على الشخص الذي قام بإنشاء الفيديو المفبرك، بل امتدت لتشمل كل من شارك في نشره أو الترويج له، مؤكدًا أن الملاحقة القانونية تشمل جميع الأطراف الضالعة في الواقعة، سواء من قام بالنشر المباشر أو من أعاد تداوله، باعتبار ذلك قصدًا صريحًا للتشهير والإساءة.وأضاف أن القانون لا يفرّق بين من صنع المحتوى المفبرك ومن قام بترويجه، مشيرًا إلى أن كل من أسهم في نشر الفيديو يُعد شريكًا أصيلًا في الجريمة، ولا يمكنه التذرع بعدم كونه المصدر الأول للمقطع للتهرب من المساءلة القانونية.وأشار حافظ إلى أن العقوبات الجنائية ستختلف تبعًا لدور كل متهم في الواقعة، وذلك بعد تحديد هوياتهم وضبطهم والتحقيق معهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفنانة وهبي لا تعتزم التصالح مع المتورطين أو التنازل عن حقوقها القانونية.وبيّن المستشار القانوني أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص على عقوبات مشددة في قضايا النشر الكاذب والتشهير، واستغلال الوسائل التكنولوجية لإنتاج محتوى زائف، موضحًا أن هذه العقوبات تشمل الحبس، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه.وفي تطور لاحق، أحالت البلاغ المقدم من محامي هيفاء وهبي إلى نيابة وغسل الأموال، وذلك للتحقيق في وقائع فبركة ونشر مقاطع خادشة للحياء نُسبت إلى الفنانة، ضمن إطار قانوني موسع لملاحقة الجناة.وكان شريف حافظ قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى ضد عدد من الحسابات والمجموعات على منصات " " و"تيليغرام" و" "، اتهمها بفبركة ونشر مقاطع وصور مسيئة، مطالبًا بفحص الروابط المشبوهة من خلال الجهات المختصة، وكشف القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.