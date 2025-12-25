هل انفصلت منى زكي عن أحمد حلمي؟

وبدأت القصة بعدما لاحظ عدد من المتابعين حذف لبعض الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وهو ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، خاصة مع تزامن ذلك مع نشرها صورة لوالدها الراحل عبر خاصية "ستوري". هذا المشهد دفع البعض إلى الربط بين الأمرين، معتبرين أن الخطوتين تعكسان حالة حزن أو توتر تمر بها الفنانة، فيما رأى آخرون أن الأمر لا يتجاوز مشاعر إنسانية طبيعية وحنينًا إلى الأب.وتصاعدت الشائعات أكثر بعد تداول تعليق نُسب إلى الإعلامية عبلة سلامة، جاء فيه أن "الهدوء اختيار في وقت الضجيج، والاحترام موقف، والأخلاق تظهر دون كلام"، وهو ما فسره بعض المتابعين على أنه رسالة غير مباشرة تتعلق بعلاقة منى زكي وأحمد حلمي، رغم غياب أي توضيح رسمي يؤكد هذا الربط.ومع ازدياد الحديث على المنصات الرقمية، فضّلت منى زكي الرد بأسلوبها الخاص، حيث نشرت صورة لها من إحدى مقابلاتها الإعلامية الأخيرة عبر خاصية "ستوري"، ووجهت الشكر للمصور المسؤول عن صور الغلاف، في خطوة اعتبرها جمهورها تجاهلًا متعمدًا للشائعات، وتركيزًا واضحًا على مسيرتها الفنية وعملها، دون الانخراط في أي ردود مباشرة.وفي السياق نفسه، كان قد خرج مؤخرًا للدفاع عن زوجته خلال الجدل الذي أُثير حول أحد أعمالها السينمائية، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة دعم واضحة تؤكد متانة العلاقة بين الزوجين، وتنفي بشكل عملي ما تم تداوله من شائعات.وفي تصريحات خاصة، أكد مصدر مقرّب من الثنائي أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن منى زكي وأحمد حلمي يعيشان حياة زوجية مستقرة تمامًا، بعد أكثر من 23 عامًا من الزواج، وأنهما يحرصان دائمًا على إبقاء تفاصيل حياتهما الشخصية بعيدة عن الأضواء، وعدم الانسياق وراء ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي.