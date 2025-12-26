تدخل طبي عاجل لانقاذ محمود حميدة

وكان حميدة قد شعر بإرهاق شديد خلال اليومين الماضيين، ما دفع أسرته إلى نقله فورًا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص، أكدت وجود خلل قلبي تطلب المتابعة الدقيقة، لكن حالته سرعان ما استقرت.ووفقًا للمصادر الطبية، فقد تحسّنت الحالة الصحية للفنان بشكل ملحوظ، ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم، بعد أن تأكد الأطباء من استقرار وظائفه الحيوية.ويعد من أبرز نجوم السينما والتلفزيون في ، ويحظى باحترام واسع في الوسط الفني لمشواره الطويل وتنوع أدواره.