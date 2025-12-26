رسمياً.. انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي بعد زواج دام ربع قرن

وأكدت مصادر إعلامية مصرية أن الطرفين وقعا أوراق الطلاق رسمياً في أجواء سادها والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن الانفصال جاء بناءً على رغبة الإعلامية ، لينهي بذلك رحلة زوجية بدأت منذ عام 1999.وأوضحت المصادر أن العلاقة بين الزوجين السابقين انتهت بسلام بعيداً عن أي خلافات علنية، مؤكدة حرص الطرفين على الحفاظ على الروابط الأسرية التي تجمعهما.يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التكهنات والشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول استقرار علاقتهما، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين في العالم العربي.وكان آخر ظهور علني للثنائي معاً في حفل خطوبة نجلهما "نور" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي أُقيم في حفل عائلي بسيط، ليعلن عن الانفصال بعد أقل من شهر على تلك المناسبة، في خبر شكل صدمة لجمهورهما الذي اعتاد رؤيتهما كأبرز ثنائي إعلامي في الساحة العربية على مدار عقود.وتظل علاقة أديب والحديدي علامة فارقة في الإعلام المصري، حيث تميزت بمسيرة حافلة من النجاحات المشتركة والتنافس المهني الراقي الذي تابعه الجمهور لأكثر من ربع قرن.