بعد مهاجمته.. كلوني يرد على ترامب

وجاء رد الممثل الأمريكي العالمي الحائز على الأوسكار، بعد تعليق الساخر على حصول كلوني وزوجته المحامية على الجنسية الفرنسية.وقال كلوني مقتبسا شعار ترامب الشهير: "علينا أن نجعل عظيمة مرة أخرى"، مضيفا: "سنبدأ في " — في إشارة واضحة إلى الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر 2026.وجاء ردّ كلوني خلال مقابلة مع مجلة " ريبورتر"، حيث قال: "أوافق تماما مع الرئيس الحالي. علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مُستخدما عبارة ترامب بسخرية ليعكس موقفه السياسي المعارض.وكان ترامب قد سخِر من قرار كلوني وزوجته بالحصول على الجنسية الفرنسية، واصفا إياهما عبر منصته "تروث سوشيال" بـ"أحد أسوأ المتنبئين السياسيين على الإطلاق".وكتب ترامب: "أخبار جيدة! وأمل كلوني، أسوأ متنبئين سياسيين على مر العصور، أصبحا رسميا مواطنين فرنسيين — وهي دولة، للأسف، في قلب أزمة جنوح جنائي خطيرة ناتجة عن سياسات الهجرة الكارثية التي تشبه إلى حد كبير ما حدث في عهد النائم".يُذكر أن الخلاف بين ترامب وكلوني ليس جديدا؛ ففي عام 2024، دعا كلوني الرئيس آنذاك جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته ، لكنه لاحقا تراجع عن هذا الموقف ووصفه بأنه "خطأ".وقد أصبح وزوجته وطفلاهما مواطنين فرنسيين رسميا في الماضي، بعد سنوات من الإقامة في ممتلكاتهم الواقعة جنوب .