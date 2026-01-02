فائق حسن ينهي جدل انفصاله عن أصالة نصري

وجاء ذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحيته ليلة رأس السنة في مدينة العلا ، حيث قدم مفاجأة لزوجته بحضوره دون علم مسبق منها.وحمل فائق حسن باقة ورد قبل صعود إلى المسرح، في خطوة وُصفت بأنها إنسانية ومؤثرة.وأوضحت أصالة أنها "وافقت على استقبال الشخص الذي يحمل الورد ظناً منها أنه أحد المعجبين، لتفاجأ بأن زوجها هو من جاء بنفسه ليشاركها الاحتفال".يذكر أن أصالة نصري وفائق حسن تزوجا عام 2021، ويحرصان دائما على إظهار قوة علاقتهما رغم الشائعات المتكررة عن انفصالهما.وقد قدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جماهيري لافت.