هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟



نفى للفنانة عجرم، وجود أي صلة لها بما يسمى وثائق إبستين أو جزيرة وذلك بعد شائعات تتحدث عن علاقة مزعومة بينهما.



ولفت المكتب الى أن ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي هو "شائعات كاذبة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى التشهير والإساءة".



وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون.