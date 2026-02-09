إليسا تعتذر من الجمهور بسبب فستانها (صور)



ـ فن



قدّمت النجمة اعتذارها لجمهورها الكبير الحاضر في حفلها الأخير في تورنتو، بسبب تأخر صعودها الى المسرح، وسط تفاعل كبير من محبيها.



وتحدثت النجمة بعفوية مع جمهورها بعد دخولها الى المسرح، وقالت بتلقائية: "طق سحاب فستاني بالكواليس، والله عشان هيك تأخرت لأطلع وأغني بس مشي حاله هلق ظبط".



واختارت للحفل فستاناً ناعماً بتصميم ضيق وقصير وبأكمام طويلة من مجموعة المصمم اللبناني-العالمي ، باللون الذهبي وبصيحة الترتر المبهرة، ونسّقته بطريقة ناعمة تناسب فخامة الثوب. وتحدثت النجمة بعفوية مع جمهورها بعد دخولها الى المسرح، وقالت بتلقائية: "طق سحاب فستاني بالكواليس، والله عشان هيك تأخرت لأطلع وأغني بس مشي حاله هلق ظبط".واختارت للحفل فستاناً ناعماً بتصميم ضيق وقصير وبأكمام طويلة من مجموعة المصمم اللبناني-العالمي ، باللون الذهبي وبصيحة الترتر المبهرة، ونسّقته بطريقة ناعمة تناسب فخامة الثوب.