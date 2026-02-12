قبل عيد الحب بأيام.. مغنية ورئيس وزراء في صور رومانسية

View this post on instagram
A post shared by KATY PERRY (@katyperry)
A post shared by KATY PERRY (@katyperry)
View this post on Instagram
A post shared by KATY PERRY (@katyperry)
カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。
総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には「日加アクションプラン」の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。
こうして交友を続けられていることを嬉しく思います。 pic.twitter.com/t9RkbMyip5
— 岸田文雄 (@kishida230) December 4, 2025
カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。
総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には「日加アクションプラン」の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。
こうして交友を続けられていることを嬉しく思います。 pic.twitter.com/t9RkbMyip5