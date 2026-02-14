نتيجة لا تتماشى مع "الصورة النمطية" لنشأته التاريخية.. العراق ضمن اقل 10 بلدان بالتنوع الديني!

وتصنف الدراسة التي اعدها مركز "بيو" للابحاث، 201 بلد واقليم حول العالم، حيث يتم منح نقطة 0 للدولة التي تتكون من جماعة دينية واحدة، وصولا الى 10 نقاط للدولة التي تتوزع فيها الجماعات الدينية السبع بالتساوي او يجب ان يشكل كل جماعة 14% من مجموع السكان وهذا نادرا ما يحصل.جاء في المرتبة 193 من اصل 201 دولة حول العالم بالتنوع الديني، وعموما فهو جاء في المرتبة الثانية من بين اقل 10 دول بالتنوع الديني وهي كل من ، والعراق، ومولدوفا وتيمور والصحراء الغربية والمغرب وايران والصومال وافغانستان واخيرا التي يشكل فيها المسلمون 99.9%، اما العراق فيشكل المسلمون 99.5% من السكان، ما يجعلها اقل تنوعا دينيا، وهو امر غريب مقارنة بالعراق الذي يعد مهد الاديان المختلفة.اما البلدان الاعلى تنوعا دينيا فتاتي بالمرتبة الاولى تليها ثم تايوان وكوريا الجنوبية وماوريتوس ثم وتوغو وبينين واستراليا ثم ، وهذه الدول هي اكثر 10 بلدان تنوعا دينيا في العالم.