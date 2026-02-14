خلال حفلها بالرياض.. أصالة تلتقي خالها بعد 20 عاما من الفراق

وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة خلال أمسية شهدت حضورا جماهيريا كاملا، وحمل الحفل العديد من المفاجآت واللحظات المؤثرة.وفاجأت أصالة جمهورها بغناء أغنية أكتر باللغة التركية في استثنائي مع المغنية التركية إبرو غوندش، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تغني وتفاعلوا معه بشكل واسع.وقبل الحفل التقت الفنانة بأحد أفراد عائلتها الذي لم تره منذ عشرين عاما، حيث رحبت بخالها محمود الذي حضر هذه الأمسية المميزة، وأشارت إلى أن " هي التي جمعتهما"، كما أوضحت أنها "خصصت أغنية يا خالي ضمن برنامج الحفل لتغنيها له".وخلال الحفل غيرت الفنانة فستانها الأبيض وارتدت فستانا أحمر، ووجهت رسالة لجمهورها هنأتها فيه بيوم الحب الذي يصادف الرابع عشر من شباط، كما حضرت الحفل الطفلة شام الحمصية التي كان المستشار قد دعاها لحضور الحفل، حيث رحبت شام بالحضور بالزغاريد ووجهت رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، لتغني مع أصالة أغنية ارفع راسك فوق إنت سوري حر.وقبل الحفل التقت أصالة بالإعلاميين في مؤتمر صحفي، وأجابت عن سؤال حول التنافس مع نجمات الوطن العربي بأنها تتنافس مع نفسها فقط، مشيرة إلى أن كل الفنانات مبدعات، وعند سؤالها عن إمكانية أن يكون الفني قد أصبح مسطحاً، قالت إن الهرم بالنسبة لها ليس مسطحا بل مدبب.