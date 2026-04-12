جدل بعد الحديث عن وفاة حياة الفهد

وأوضحت المصادر، نقلا عن ابنتها سوزان ومدير أعمالها ، أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عارٍ عن ، مشيرة إلى أن الفنانة عادت مؤخرا من وتخضع حاليا لرعاية صحية مكثفة.وفي السياق ذاته، شدد خالد الراشد، رئيس للإنتاج الفني والممثل القانوني للفنانة، على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة في القضايا الإنسانية والصحية، مشيرا إلى أن الصور المتداولة المرتبطة بالخبر مفبركة وتندرج ضمن محتوى مضلل.من جهتها، نفت الإعلامية ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن وفاة ، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.وأوضحت العيدان أن ما زالت على قيد الحياة، وتتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل بدلا من تداول الشائعات.وتعد حياة الفهد من أبرز نجمات الدراما الخليجية، إذ بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات الماضي، وشاركت في عدد كبير من الأعمال والمسرحية التي حققت حضوراً واسعاً في العالم العربي. عُرفت بأدوارها المتنوعة التي جمعت بين التراجيديا والكوميديا، وارتبط اسمها بأعمال بارزة تركت بصمة في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية، ما جعلها تحظى بمكانة فنية راسخة وجماهيرية كبيرة عبر عقود.