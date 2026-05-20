مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران
المزيد
بعد سنوات من الغياب.. عادل إمام يطل من جديد
فن وثقافة
2026-05-20 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
464 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشف الإعلامي ممدوح موسى عن مفاجأة كبيرة لجماهير الفن في العالم العربي من المحيط إلى
الخليج
، بإعلانه عن برنامج وثائقي جديد يُعرض قريباً، يستعرض المسيرة الفنية والإنسانية للفنان الكبير
عادل إمام
، ليطل من جديد على جمهوره بعد غياب استمر نحو 6 سنوات عن الساحة الفنية.
وقال موسى في تصريح صحفي إن "البرنامج يحمل اسم
صندوق
ذكريات الزعيم"، مؤكداً أن "العمل سيكون بمثابة توثيق شامل لمسيرة فنية استثنائية أثرت في أجيال كاملة من الجمهور العربي".
وأضاف: "
عادل إمام
بالنسبة لنا جميعاً هو الأب الروحي للفن، وهذا البرنامج أقدمه هدية لكل الوطن العربي، لأنه فنان استطاع أن يدخل كل بيت عربي ويصنع حالة خاصة لن تتكرر".
وأوضح موسى أن "علاقته بالزعيم تمتد لأكثر من 40 عاماً، رافقه خلالها في العديد من الرحلات داخل مصر وخارجها"، مشيراً إلى أن "البرنامج لن يقتصر فقط على استعراض
مشواره
الفني، بل سيكشف أيضاً جوانب إنسانية وشخصية لم تُعرض من قبل، إلى جانب كواليس نادرة من حياته اليومية ورحلاته الفنية".
وأشار إلى أن "البرنامج سيتناول محطات مهمة من حياة عادل إمام، من بينها رحلاته إلى
الولايات المتحدة
واليمن وتونس والمغرب، إضافة إلى لقاءات وذكريات خاصة توثق مراحل مختلفة من تاريخه الفني والإنساني"، مؤكداً "الجمهور سيشاهد عملاً مختلفاً يليق بتاريخ الزعيم ويؤرخ لمسيرته الكبيرة".
ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج شهادات لعدد من النجوم والمقربين الذين رافقوا عادل إمام في رحلته الطويلة، إلى جانب مواد أرشيفية نادرة وصور وفيديوهات تُعرض لأول مرة، ما يزيد من حالة الترقب بين جمهوره ومحبيه في العالم العربي.
ويغيب "الزعيم" عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ تقديمه مسلسل "
فلانتينو
"، من تأليف
أيمن بهجت قمر
وإخراج
رامي إمام
، الذي عُرض في رمضان 2020.
كما شاركت في بطولته
دلال عبد العزيز
، وسمير صبري،
داليا البحيري
،
محمد كيلاني
، هدى المفتي، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
يذكر أن عادل إمام ولد في 17 ايار 1940. واستهل مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في المسرح والسينما.
ثم تحول تدريجياً إلى أحد أبرز نجوم الفن العربي وأكثرهم تأثيراً، حيث جسد المواطن المصري البسيط بتناقضاته وأحلامه عبر مزيج من الكوميديا الساخرة والدراما.
ورغم غيابه عن الشاشة، فإن حضوره يستمر بقوة في
الشارع العربي
، إذ تشكل مشاهده وإفيهاته جزءاً من الحياة اليومية للملايين.
