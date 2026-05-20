بعد سنوات من الغياب.. عادل إمام يطل من جديد

وقال موسى في تصريح صحفي إن "البرنامج يحمل اسم ذكريات الزعيم"، مؤكداً أن "العمل سيكون بمثابة توثيق شامل لمسيرة فنية استثنائية أثرت في أجيال كاملة من الجمهور العربي".وأضاف: " بالنسبة لنا جميعاً هو الأب الروحي للفن، وهذا البرنامج أقدمه هدية لكل الوطن العربي، لأنه فنان استطاع أن يدخل كل بيت عربي ويصنع حالة خاصة لن تتكرر".وأوضح موسى أن "علاقته بالزعيم تمتد لأكثر من 40 عاماً، رافقه خلالها في العديد من الرحلات داخل مصر وخارجها"، مشيراً إلى أن "البرنامج لن يقتصر فقط على استعراض الفني، بل سيكشف أيضاً جوانب إنسانية وشخصية لم تُعرض من قبل، إلى جانب كواليس نادرة من حياته اليومية ورحلاته الفنية".وأشار إلى أن "البرنامج سيتناول محطات مهمة من حياة عادل إمام، من بينها رحلاته إلى واليمن وتونس والمغرب، إضافة إلى لقاءات وذكريات خاصة توثق مراحل مختلفة من تاريخه الفني والإنساني"، مؤكداً "الجمهور سيشاهد عملاً مختلفاً يليق بتاريخ الزعيم ويؤرخ لمسيرته الكبيرة".ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج شهادات لعدد من النجوم والمقربين الذين رافقوا عادل إمام في رحلته الطويلة، إلى جانب مواد أرشيفية نادرة وصور وفيديوهات تُعرض لأول مرة، ما يزيد من حالة الترقب بين جمهوره ومحبيه في العالم العربي.ويغيب "الزعيم" عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ تقديمه مسلسل " "، من تأليف وإخراج ، الذي عُرض في رمضان 2020.كما شاركت في بطولته ، وسمير صبري، ، ، هدى المفتي، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين.يذكر أن عادل إمام ولد في 17 ايار 1940. واستهل مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في المسرح والسينما.ثم تحول تدريجياً إلى أحد أبرز نجوم الفن العربي وأكثرهم تأثيراً، حيث جسد المواطن المصري البسيط بتناقضاته وأحلامه عبر مزيج من الكوميديا الساخرة والدراما.ورغم غيابه عن الشاشة، فإن حضوره يستمر بقوة في ، إذ تشكل مشاهده وإفيهاته جزءاً من الحياة اليومية للملايين.