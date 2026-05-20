Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد سنوات من الغياب.. عادل إمام يطل من جديد

فن وثقافة

2026-05-20 | 09:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد سنوات من الغياب.. عادل إمام يطل من جديد
464 شوهد

السومرية نيوز – فني
كشف الإعلامي ممدوح موسى عن مفاجأة كبيرة لجماهير الفن في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، بإعلانه عن برنامج وثائقي جديد يُعرض قريباً، يستعرض المسيرة الفنية والإنسانية للفنان الكبير عادل إمام، ليطل من جديد على جمهوره بعد غياب استمر نحو 6 سنوات عن الساحة الفنية.

وقال موسى في تصريح صحفي إن "البرنامج يحمل اسم صندوق ذكريات الزعيم"، مؤكداً أن "العمل سيكون بمثابة توثيق شامل لمسيرة فنية استثنائية أثرت في أجيال كاملة من الجمهور العربي".
وأضاف: "عادل إمام بالنسبة لنا جميعاً هو الأب الروحي للفن، وهذا البرنامج أقدمه هدية لكل الوطن العربي، لأنه فنان استطاع أن يدخل كل بيت عربي ويصنع حالة خاصة لن تتكرر".
وأوضح موسى أن "علاقته بالزعيم تمتد لأكثر من 40 عاماً، رافقه خلالها في العديد من الرحلات داخل مصر وخارجها"، مشيراً إلى أن "البرنامج لن يقتصر فقط على استعراض مشواره الفني، بل سيكشف أيضاً جوانب إنسانية وشخصية لم تُعرض من قبل، إلى جانب كواليس نادرة من حياته اليومية ورحلاته الفنية".
وأشار إلى أن "البرنامج سيتناول محطات مهمة من حياة عادل إمام، من بينها رحلاته إلى الولايات المتحدة واليمن وتونس والمغرب، إضافة إلى لقاءات وذكريات خاصة توثق مراحل مختلفة من تاريخه الفني والإنساني"، مؤكداً "الجمهور سيشاهد عملاً مختلفاً يليق بتاريخ الزعيم ويؤرخ لمسيرته الكبيرة".
ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج شهادات لعدد من النجوم والمقربين الذين رافقوا عادل إمام في رحلته الطويلة، إلى جانب مواد أرشيفية نادرة وصور وفيديوهات تُعرض لأول مرة، ما يزيد من حالة الترقب بين جمهوره ومحبيه في العالم العربي.
ويغيب "الزعيم" عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ تقديمه مسلسل "فلانتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، الذي عُرض في رمضان 2020.
كما شاركت في بطولته دلال عبد العزيز، وسمير صبري، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
يذكر أن عادل إمام ولد في 17 ايار 1940. واستهل مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في المسرح والسينما.
ثم تحول تدريجياً إلى أحد أبرز نجوم الفن العربي وأكثرهم تأثيراً، حيث جسد المواطن المصري البسيط بتناقضاته وأحلامه عبر مزيج من الكوميديا الساخرة والدراما.
ورغم غيابه عن الشاشة، فإن حضوره يستمر بقوة في الشارع العربي، إذ تشكل مشاهده وإفيهاته جزءاً من الحياة اليومية للملايين.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
Play
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
Play
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Play
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
Play
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
Play
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
Play
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
Play
العراق في دقيقة 19-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Play
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-19
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
Play
المرأة والعمل المجتمعي… حضور مهني ورسالة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
Play
الأبراج - شنو؟ 16-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-16
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11

اخترنا لك
هل يمكن شحن الهاتف بالكابل والشحن اللاسلكي في الوقت نفسه؟
12:42 | 2026-05-20
تحذير أمني عاجل لمستخدمي واتساب
10:51 | 2026-05-20
اكتشاف ظاهرة فضائية غامضة على المريخ لأول مرة
10:43 | 2026-05-20
راغب علامة: احب الشعب العراقي ويغمرني الفرح والسعادة عندما ازور العراق
10:42 | 2026-05-20
بعد التنمر عليها في حفل الأوسكار.. تعويض مالي لصالح جادا سميث
10:09 | 2026-05-20
حدث نادر يحصل لأول مرة في الكعبة منذ 33 عاما
10:02 | 2026-05-20

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.