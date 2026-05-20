ترامب يتعهد بالكشف عن خطط بلاده بشأن حصار كوبا
نشر فيديو مخل على حساب شمس البارودي
فن وثقافة
2026-05-20 | 13:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
279 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشفت الفنانة المصرية
المعتزلة
شمس البارودي
عن تعرض صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، للاختراق من شخص مجهول نشر مقطع فيديو مخلاً، مما تسبب لها في حرج كبير مع متابعيها.
وكتبت
شمس البارودي
منشوراً مطولاً عبر حسابها بموقع "
فيسبوك
" كشفت فيه تفاصيل الواقعة، حيث أكدت أنها استيقظت من نومها على عدد كبير من المكالمات الهاتفية، لكنها لم تتمكن من الرد عليها، لتفاجأ باتصال ابنتها التي أخبرتها بنشر مقطع فيديو غير لائق عبر صفحتها.
وأضافت أنها اطلعت على الصفحة، فوجدت مقطع فيديو خارجاً، لم تتمكن من
مشاهدته
لصعوبة ما يحتوي من مشاهد غير لائقة، وقامت بحذفه بشكل سريع، وطلبت من ابنتها تأمين حسابها حتى لا يتكرر الأمر.
وأكدت
شمس
البارودي أنها كانت تنوي إبلاغ مباحث الإنترنت بالواقعة، إلا أن ابنتها أكدت لها أنها لن تتمكن من ذلك نظراً لقيامها بحذف الفيديو، ولن تستطيع الوصول لمكان واسم الشخص الذي نشره.
يذكر أن الفنانة شمس البارودي اعتادت منذ عدة أشهر مشاركة متابعيها بعض تفاصيل يومها من خلال نشرها مقاطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" تتحدث خلالها عن ذكرياتها مع زوجها الفنان
حسن يوسف
وبعض الأنشطة التي تقوم بها بشكل يومي.
وشمس البارودي هي ممثلة مصرية ولدت بمنطقة وراق الحضر بالجيزة عام 1945، ودرست في
المعهد العالي للفنون المسرحية
لمدة عامين ونصف فقط، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات.
حققت شمس البارودي شهرة واسعة، وأصبحت من أشهر نجمات السينما، ثم تزوجت من الفنان حسن يوسف واستمر زواجهما حتى وفاته منذ وقت قريب. وكانت شمس البارودي ركناً رئيسياً في الأفلام التي أخرجها زوجها ومن بينها "الجبان والحب" و"القطط السمان" و"اثنين على الطريق".
وقررت شمس البارودي في منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
