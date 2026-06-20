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على الهواء مباشرة.. ممثلة أمريكية "تصفع" مذيعاً (فيديو)
فن وثقافة
2026-06-20 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
246 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
شهد برنامج "Today" الأمريكي موقفًا طريفًا وغير متوقع، بعدما تلقى المذيع كريغ ميلفين
صفعة
على الهواء من الممثلة الأمريكية ديدري هول، لكن بناءً على طلبه الشخصي، في مشهد أثار ضحك الحضور والمشاهدين.
وجاءت اللقطة خلال استضافة هول، البالغة من العمر 77 عامًا، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تجسيدها شخصية
الدكتورة
مارلينا إيفانز في المسلسل الشهير "Days of Our Lives".
وخلال الحوار، أشاد ميلفين بإحدى أشهر سمات هول في المسلسل، وهي مشاهد الصفعات التي اشتهرت بها على الشاشة، قائلاً إنها "بارعة في توجيه الصفعات"، قبل أن يطلب منها مازحًا أن تمنحه "أحد أعظم الأوسمة المهنية" بتوجيه
صفعة
له.
وردّت هول مبتسمة بأنها ستكون "سعيدة" بتنفيذ الطلب، ثم شرحت للمذيع الطريقة التي تُنفذ بها الصفعات التمثيلية، موضحة أنها ستقرب يدها من وجهه دون أن تلمسه، فيما يكون عليه أن يحرك رأسه في اللحظة المناسبة ليبدو المشهد حقيقيًا.
وبالفعل، نفذت هول الحركة باحتراف، فيما تراجع ميلفين سريعًا وادعى الشعور بالألم، وسط تصفيق وضحكات الجمهور داخل الاستوديو. وبعد انتهاء المشهد، سألته هول مازحة إن كان بخير، قبل أن تتبادل معه الضحكات، في حين وصفها المذيع بأنها "الأفضل".
وخلال المقابلة، استرجعت هول بداياتها مع مسلسل "Days of Our Lives"، وكشفت أنها كادت ترفض الدور عندما عُرض عليها لأول مرة، بعدما اعتقدت أنها لم تكن الخيار الأول للمنتجين، لكنها عادت وقبلته بعد أن أخبرها وكيل أعمالها بأنها كانت المرشحة الأولى بالفعل.
كما أعربت عن امتنانها لاستمرار المسلسل على مدار خمسة عقود، مشيدة بالمنتج التنفيذي كين كورداي وفريق الكتابة، الذين قالت إنهم نجحوا في الحفاظ على جاذبية العمل عبر قصص جديدة وشخصيات متجددة، رغم تراجع عدد المسلسلات النهارية في
الولايات المتحدة
.
وتطرقت هول أيضًا إلى إشادة الممثل رايان غوسلينغ بها في وقت سابق هذا العام، بعدما وصفها بأنها أول مصدر إلهام له في التمثيل. وقالت إنها فوجئت كثيرًا بكلامه، مؤكدة أنها شعرت بالفخر والإطراء، خاصة أنها تُقدر مسيرته الفنية.
ورغم مرور نصف قرن على انضمامها إلى المسلسل، أكدت هول أنها لا تفكر في الاعتزال، مضيفة: "ما دامت بطاقة دخولي تفتح بوابة الاستوديو، فسأواصل العمل. هذا المكان أصبح عائلتي، ولا أستطيع الابتعاد عنه".
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