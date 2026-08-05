قرار قضائي جديد بشأن قضية فضل شاكر

قررت في تأجيل جلسة محاكمة الفنان اللبناني ، التي كان من المقرر عقدها اليوم، إلى يوم 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.وأوضحت وسائل الإعلام أن المحكمة العسكرية أرجأت نظر القضية إلى الموعد الجديد، دون إعلان أسباب التأجيل أو الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالقرار.وكان فضل شاكر قد توجه إلى لبنان لحضور جلسة المحاكمة المقررة، قبل أن تصدر المحكمة العسكرية قرارها بإرجاء الجلسة إلى 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام .على صعيد آخر، يواصل الفنان اللبناني فضل شاكر استعداداته لإحياء أولى حفلاته الغنائية في خلال شهر أغسطس/ آب، في محطة جديدة ضمن عودته إلى النشاط الفني.وكشف مصدر، في تصريحات لمصادر إعلام محلية، أن الحفل مقرر إقامته خلال أغسطس/ آب، إلا أن الموعد النهائي لم يُحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحضيرات ما زالت مستمرة تمهيدًا للإعلان عن جميع التفاصيل خلال الفترة المقبلة.وأضاف المصدر أن فضل شاكر يقضي حاليًا إجازة مع أسرته في ، بعيدًا عن ارتباطاته الفنية، على أن يعود لاستكمال استعداداته للحفل فور انتهاء الإجازة.من جهة أخرى، أعرب الفنان عن رغبته في التعاون مع فضل شاكر، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تقديم غنائي يجمعهما خلال الفترة المقبلة، معبرًا عن تقديره الكبير له على المستويين الفني والإنساني.وقال الشامي، خلال تصريحات إعلامية: "النجم فضل شاكر بعد خروجه أكيد بيتعرض لضغط فني، ووسام شرف على صدري إني أقدم ديو معاه."وأشار إلى أن التعاون مع فضل شاكر يعد من الأعمال التي يتمنى تحقيقها، في ظل المكانة التي يحظى بها الفنان اللبناني والجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها في مختلف أنحاء الوطن العربي.