Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ايتالديزاين EVX... رؤية مستقبلية او مجرد استعراض تقني؟

عالم السيارات

2025-09-23 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ايتالديزاين EVX... رؤية مستقبلية او مجرد استعراض تقني؟
180 شوهد

في زمن تتسابق فيه الشركات على إعادة رسم ملامح السيارات الكهربائية، تكشف ايتالديزاين عن مشروعها EVX كتمرين بحثي أكثر منه نموذج إنتاجي. السيارة لا تهدف إلى دخول خطوط التصنيع، بل جاءت لتعرض مرونة وهندسة مجموعة فولكسفاغن، ولتختبر كيف يمكن لهذه الهندسة أن تتحول إلى أشكال ونسب تصميمية غير تقليدية.


 
 
 
الفكرة وراء EVX

المشروع انطلق من قاعدة MEB+ الكهربائية الشهيرة من فولكسفاغن، وهي منصة أثبتت نجاحها مع طرازات مثل ID.3 وID.4، لكن ايتالديزاين أرادت أن تُظهر أن هذه المنصة ليست مجرد قاعدة تقليدية، بل يمكن إعادة تشكيلها لتلبي احتياجات تصميمية جديدة تمامًا. وهكذا، جاءت EVX كتمرين على النسب والأحجام، ضمن ما يسمى "عائلة السيارات الكهربائية الحضرية".
 
إشارة الى أن "Italdesign" هي شركة إيطالية رائدة في التصميم والهندسة أسسها الأسطوري جورجيتو جيوجيارو عام 1968. تشتهر Italdesign بابتكار تصاميم أيقونية لعلامات كبرى مثل فولكسفاغن، لامبورغيني، وألفا روميو، وتعد اليوم مركزًا عالميًا للتصميم والتطوير ضمن مجموعة فولكسفاغن.

بُنيت هذه المركبة على منصة MEB+ Front Drive الشهيرة من مجموعة فولكسفاغن، وهي على هيئة كوبيه 2+2 من ثلاثة أبواب. يبلغ طول ايتالديزاين EVX 4.23 أمتار، عرضها 1.82 متر، ارتفاعها 1.49 متر، فيما يصل طول قاعد العجلات الى 2.6 متر.
 
أبعادها توحي بأنها سيارة شبابية مدمجة موجهة للمدن، لكنها في الوقت ذاته تحمل خطوطًا طموحة تبرز تقاليد ايتالديزاين العريقة في المزج بين الواقع والحلم.
 
 

التقنية والنهج
 
ما يميز هذا المشروع من ايتالديزاين ليس فقط التصميم الخارجي، بل طريقة التفكير خصوصاً بعدما أجرت الشركة دراسة جدوى أولية لتثبت أن السيارة ليست مجرد رسم على الورق، بل يمكن تحقيقها تقنيًا.
 
كما عمل فريقCAS داخل الشركة على تحويل الأفكار إلى نماذج متطورة ثلاثية الأبعاد، خلال فترة زمنية ضيقة، ما يعكس مرونة واحترافية كبيرة.
 
العرض لم يكن تقليديًا، إذ تم تقديم السيارة عبر تقنية الهولوغرام، في خطوة رمزية تؤكد أن المشروع أقرب إلى خيال منظور منه إلى واقع ملموس.
 
 
الرسالة الاستراتيجية
 

من الناحية الاستراتيجية، يمكن اعتبار أن EVX ليست موجهة فقط إلى جمهور فولكسفاغن، بل أيضًا إلى مصنّعين خارجيين يمكنهم استخدام منصة MEB+ كأساس لمشاريعهم. بهذا المعنى، تلعب ايتالديزاين دور الجسر بين مجموعة فولكسفاغن والعالم الخارجي، وتثبت أنها ليست مجرد دار تصميم، بل مركز تفكير وحلول هندسية قادر على خدمة عدة علامات تجارية.

رغم كل ما سبق، هناك عدة تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
- إن غياب خطة إنتاج يحول هذا المشروع الى مجرد عرض تقني جميل، لكنه بلا أثر حقيقي على السوق.
- تتجاوز حاجة المستهلكين اليوم المفاهيم والتجارب، فهم يبحثون عن سيارات كهربائية عملية، ذات مدى طويل وبنية تحتية قوية للشحن، وهو ما لم يقدمه EVX بوضوح.
- العرض عبر الهولوغرام جاء ملفت جداً من الناحية البصرية، لكنه يكرس فكرة أن السيارة "ظلّ افتراضي" أكثر من كونها سيارة مستقبلية.

مما لا شكّ فيه أن EVX هو استعراض لقوة منصة MEB+ ومرونة ايتالديزاين الإبداعية، لكنه في النهاية يبقى نموذجًا تجريبيًا أكثر من كونه مشروعًا إنتاجيًا. نعم، يعكس هذا المشروع عبقرية التصميم الإيطالي وقدرته على رسم مستقبل محتمل، لكن نجاحه الحقيقي سيبقى مرهونًا بقدرة فولكسفاغن وشركائها على تحويل هذه الرؤية إلى سيارات حقيقية على الطرقات، وليس مجرد عروض هولوغرافية في المعارض.

منوعات

عالم السيارات

EVX

"Italdesign"

عالم السيارات

سيارات كهربائية

ايطاليا

السومرية

العراق

فولكسفاغن

ﻹعادة

هندسة

الهول

قونية

شهيرة

مشاري

روميو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
Play
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Play
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Live Talk
Play
Live Talk
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
Play
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
Play
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Play
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Live Talk
Play
Live Talk
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
Play
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19

اخترنا لك
جولة روكس طريق الحرير تصل الى العراق: تكنلوجيا الطاقة الحديثة تربط الثقافات الاوراسيوية
05:29 | 2025-09-23
"صنع في العراق"... حين تبدأ الحكاية من جديد
04:27 | 2025-09-22
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
04:00 | 2025-09-19
رولز-رويس سبيكتر بريمافيرا: الربيع يقتحم الطرقات على 4 عجلات!
04:00 | 2025-09-18
911 كاريرا T كلوب كوبيه: أسطورة جديدة من بورشه على العجلات … لكن ليست للجميع
03:28 | 2025-09-16
دليل البقاء: ما يجب معرفته قبل شراء سيارة مستعملة في العراق
04:00 | 2025-09-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.