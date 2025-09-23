ايتالديزاين EVX... رؤية مستقبلية او مجرد استعراض تقني؟

في زمن تتسابق فيه الشركات على إعادة رسم ملامح السيارات الكهربائية، تكشف ايتالديزاين عن مشروعها EVX كتمرين بحثي أكثر منه نموذج إنتاجي. السيارة لا تهدف إلى دخول خطوط التصنيع، بل جاءت لتعرض مرونة وهندسة مجموعة ، ولتختبر كيف يمكن لهذه الهندسة أن تتحول إلى أشكال ونسب تصميمية غير تقليدية.





الفكرة وراء EVX



المشروع انطلق من قاعدة MEB+ الكهربائية الشهيرة من ، وهي منصة أثبتت نجاحها مع طرازات مثل ID.3 وID.4، لكن ايتالديزاين أرادت أن تُظهر أن هذه المنصة ليست مجرد قاعدة تقليدية، بل يمكن إعادة تشكيلها لتلبي احتياجات تصميمية جديدة تمامًا. وهكذا، جاءت EVX كتمرين على النسب والأحجام، ضمن ما يسمى "عائلة السيارات الكهربائية الحضرية".

إشارة الى أن "Italdesign" هي شركة إيطالية رائدة في التصميم والهندسة أسسها الأسطوري جورجيتو جيوجيارو عام 1968. تشتهر Italdesign بابتكار تصاميم أيقونية لعلامات كبرى مثل فولكسفاغن، لامبورغيني، وألفا ، وتعد اليوم مركزًا عالميًا للتصميم والتطوير ضمن مجموعة فولكسفاغن.



بُنيت هذه المركبة على منصة MEB+ Front Drive الشهيرة من مجموعة فولكسفاغن، وهي على هيئة كوبيه 2+2 من ثلاثة أبواب. يبلغ طول ايتالديزاين EVX 4.23 أمتار، عرضها 1.82 متر، ارتفاعها 1.49 متر، فيما يصل طول قاعد العجلات الى 2.6 متر.

أبعادها توحي بأنها سيارة شبابية مدمجة موجهة للمدن، لكنها في الوقت ذاته تحمل خطوطًا طموحة تبرز تقاليد ايتالديزاين العريقة في المزج بين الواقع والحلم.



التقنية والنهج

ما يميز هذا المشروع من ايتالديزاين ليس فقط التصميم الخارجي، بل طريقة التفكير خصوصاً بعدما أجرت الشركة دراسة جدوى أولية لتثبت أن السيارة ليست مجرد رسم على الورق، بل يمكن تحقيقها تقنيًا.

كما عمل فريقCAS داخل الشركة على تحويل الأفكار إلى نماذج متطورة ثلاثية الأبعاد، خلال فترة زمنية ضيقة، ما يعكس مرونة واحترافية كبيرة.

العرض لم يكن تقليديًا، إذ تم تقديم السيارة عبر تقنية الهولوغرام، في خطوة رمزية تؤكد أن المشروع أقرب إلى خيال منظور منه إلى واقع ملموس.

الرسالة الاستراتيجية



من الناحية الاستراتيجية، يمكن اعتبار أن EVX ليست موجهة فقط إلى جمهور فولكسفاغن، بل أيضًا إلى مصنّعين خارجيين يمكنهم استخدام منصة MEB+ كأساس لمشاريعهم. بهذا المعنى، تلعب ايتالديزاين دور الجسر بين مجموعة فولكسفاغن والعالم الخارجي، وتثبت أنها ليست مجرد دار تصميم، بل مركز تفكير وحلول هندسية قادر على خدمة عدة علامات تجارية.



رغم كل ما سبق، هناك عدة تساؤلات لا يمكن تجاهلها:

- إن غياب خطة إنتاج يحول هذا المشروع الى مجرد عرض تقني جميل، لكنه بلا أثر حقيقي على السوق.

- تتجاوز حاجة المستهلكين اليوم المفاهيم والتجارب، فهم يبحثون عن سيارات كهربائية عملية، ذات مدى طويل وبنية تحتية قوية للشحن، وهو ما لم يقدمه EVX بوضوح.

- العرض عبر الهولوغرام جاء ملفت جداً من الناحية البصرية، لكنه يكرس فكرة أن السيارة "ظلّ افتراضي" أكثر من كونها سيارة مستقبلية.



مما لا شكّ فيه أن EVX هو استعراض لقوة منصة MEB+ ومرونة ايتالديزاين الإبداعية، لكنه في النهاية يبقى نموذجًا تجريبيًا أكثر من كونه مشروعًا إنتاجيًا. نعم، يعكس هذا المشروع عبقرية التصميم الإيطالي وقدرته على رسم مستقبل محتمل، لكن نجاحه الحقيقي سيبقى مرهونًا بقدرة فولكسفاغن وشركائها على تحويل هذه الرؤية إلى سيارات حقيقية على الطرقات، وليس مجرد عروض هولوغرافية في المعارض.