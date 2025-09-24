من شوارع بغداد المزدحمة.. الدرس الذي علّمني إياه خزان الوقود!

بينما كنت أقود سيارتي في شوارع ، كان مؤشر الوقود أمامي يهبط أسرع من عقارب الساعة. ومع كل إشارة حمراء ومع كل ضغطة على دواسة البنزين، كان عقلي يحسب لا شعوريًا كم ليترًا سأخسر، وكم دينارًا إضافيًا سأدفع مع الارتفاع الجنوني في أسعار البنزين. لحظةً شعرت أنني لست أنا من يقود السيارة.. بل الوقود هو الذي يقود حياتي!

عندها خطر لي سؤال بسيط لكنه جوهري:



من هنا بدأت رحلتي في اكتشاف سر القيادة على سرعات منخفضة، وكيف أن الفرق بين 60 و100 كيلومتر في الساعة قد لا يُقاس بالدقائق على الطريق، بل بالليترات التي تختفي من خزان الوقود والمال الذي يتبخر من الجيب. هل يمكن أن تكون السرعة التي نقود بها هي العامل الخفي وراء استنزاف جيوبنا؟ وهل التخفيف من سرعتنا اليومية قد يكون المفتاح لتقليل الاستهلاك، بل وربما إنقاذ ميزانياتنا من النزيف؟

1- العلاقة بين السرعة واستهلاك الوقود



ترتفع المقاومة الهوائية (Drag) بشكل أساسي مع السرعة، لذا يتطلب الأمر طاقة وبالتالي وقودًا أكبر لتجاوزها. كما تؤدي السرعة الزائدة إلى ارتفاع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

فبمجرد تجاوز سرعة حوالي 60 كلم/س، تصبح مقاومة الهواء العامل الرئيسي الذي يستهلك الطاقة، ما يخفض كفاءة السيارة في استهلاك الوقود.



2- ما هي السرعات المثلى من حيث استهلاك الوقود؟



حسب Alternative Fuels Data Center، تحقق معظم السيارات أفضل اقتصاد للوقود عند سرعات تتراوح بين 72–105 كلم/س. كذلك أظهرت دراسات مختلفة أن تقليل السرعة من 70 إلى 55 ميل/س يمكن أن يخفض استهلاك الوقود بحوالي 25%. بدورها أشارت Government Accountability Office أن تقليل السرعة بمقدار 5 ميل/س عند السرعات فوق 35–45 ميل/س يزيد كفاءة السيارة بحوالي 5 الى 10%.



3- ماذا عن السرعات المنخفضة جدًا؟



تقلل القيادة على سرعات منخفضة جدًا مع التوقف والبدء المتكرر من كفاءة استهلاك الوقود، لأن المحرك لا يصل إلى درجة حرارة التشغيل المثلى. هذه الحالات شائعة جداً أثناء القيادة داخل المدينة.

بالرغم من ذلك، من الناحية العامة وحسب its Cars Hub، يكون تأثير الإزدحام في المدينة على استهلاك الوقود أقل من تأثير السرعة العالية على الطرق المفتوحة.



4- أمثلة عملية واقعية



تشير تجربة قام بها أحد السائقين بأن القيادة بسرعة 60 ميل/س (97 كلم/س) حققت 64.7 ميل/غالون مقابل 53.3 ميل/غالون عند 70 ميل/س، أي أن الفارق بلغ نحو 20% في الكفاءة لصالح السرعة الأدنى.

بدوره أشار مستخدم آخر الى أن أغلبية السيارات تحقق افضل نسبة استهلاك الوقود عند سرعات 55-65 ميل/س.



5- السرعات المثلى في الدراسة الرسمية



وفقًا لتقرير من وزارة الطاقة الأميركية، فإن كل خمس ميل/س فوق 60 ميل/س تعادل دفع حوالي 0.30 دولار إضافي لكل جالون بسبب استهلاك الوقود الإضافي.

كذلك أظهرت دراسات (FHWA وDOE ) أن بعض المركبات مثل سيليكا 1997 حققت 52.6 ميل/غالون عند سرعة 25 ميل/س (40 كلم/س)، بينما وصلت مركبات أخرى مثل جيب غراند شيروكي 1994 لأفضل كفاءة عند 40 ميل/س.



التوصيات العملية



- اختَر نطاق سرعة معتدل بين 55-65 ميل/س (89–105 كلم/س) للحفاظ على كفاءة الوقود.

- خفّض السرعة بمقدار صغير (مثل 5 ميل/س) عن السرعة المعتادة؛ ستلاحظ توفيرًا بين 5-10 % فورًا.

- تجنّب التوقف والبدء المتكرر في المدينة، فقد يكون أقل كفاءة مقارنة بالقيادة بسلاسة على سرعة معتدلة.

- الاستفادة من نظام تثبيت السرعة (Cruise Control) على الطرق المفتوحة للحفاظ على سرعة ثابتة وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود.