موسكو تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543161-638954267877058105.jpg
708 أحصنة من الجرأة والفخامة: أماريس تكتب قواعد جديدة
عالم السيارات
2025-10-08 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
كارما أماريس هي أول كوبيه هجينة EREV عالية الأداء عالميًا بقوة 708 أحصنة، وتصميم فاخر وجريء، وسعر حوالي 200,000 دولار، لكن نجاحها مرهون بإثبات موثوقيتها وجودتها العملية في مواجهة المنافسين التقليديين.
في زمن تتسابق فيه الشركات لإعادة تعريف مفهوم السيارات الفاخرة، جاءت كارما أماريس لتقدم نفسها كأول كوبيه هجينة EREV عالية الأداء في العالم من خلال أرقام مذهلة:
- قدرة 708 أحصنة وعزم 916 نيوتن متر.
- تسارع من 0 إلى 100 كلم/س بأقل من 3.5 ثوانٍ.
- مدى كهربائي يتجاوز 160 كلم، مع مدى إجمالي يقارب 650 كلم بفضل محرك بنزين توربيني ثلاثي الأسطوانات يعمل كمولد.
من الخارج، تفيض أماريس بتفاصيل درامية: هيكل من ألياف الكربون والألمنيوم، خطوط انسيابية تحت شعار"Comet Line"، عجلات مقاس 22 إنشاً، أبواب تُفتح للأعلى بطريقة استعراضية، وجانح خلفي ذكي لتقليل مقاومة الهواء وزيادة الثبات. كما يوازن التصميم بين العدوانية والأناقة، لكنه لا يخلو من لمسة استعراضية قد يرى البعض أنها مبالغ فيها.
أما المقصورة الداخلية فهي عالم من الفخامة الحديثة: جلد Crimson Orbit، ألياف كربونية مكشوفة، سقف زجاجي كهربائي قابل للتعتيم، وتقنية "Reductionary" التي تخفي المزايا غير الأساسية لتظهر عند الحاجة إليها (مثل شاشة الراكب وحوامل الأكواب). وهنا يتبادر الى ذهننا السؤال: هل هذه البهرجة العملية تخدم السائق فعلاً أم مجرد وسيلة لإبهار العيون؟
إشارة الى ان قوة الأرقام قد تجعل أماريس منافساً شرساً، لكنها ما تزال رهينة التوازن بين كونها سيارة رياضية فائقة وسيارة هجينة عملية. ومن جهة ثانية، قد يثير اعتمادها على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات كمولد، الشكوك لدى عشاق الأداء التقليدي، خصوصاً مقارنة بمحركات V8 أو V12 في سيارات منافسة.
كذلك يوحي التصميم الداخلي بالمستقبلية والجرأة، لكن قد يُنظر إليه على أنه استعراضاً أكثر من كونه عملياً.
واعتماداً على تقارير سابقة من Consumer reports وغيرها، اعتقد من الضروري مراقبة مجموعة من الأمور مع هذه المركبة مثلاً مصداقية المدى الكهربائي الذي يجب اختباره في الظروف اليومية العادية، اضافة الى شبكة الخدمات وقطع الغيار بما أن أماريس تُنتج لأول مرة في الربع الأول من عام 2026. كذلك من الضروري مراقبة التجميع وجودة التشطيبات التي قد تكون أقل من المتوقع انطلاقاً من تجارب سابقة مع كارما.
اخيراً، أشير الى ان السعر المعلن لأماريس يبلغ نحو200,000 دولار أميركي تقريبًا، ما يضعها في منافسة مباشرة مع علامات قوية جدًا؛ لذا إن لم تقدم تجربة متميزة على مستوى الموثوقية، الراحة، خدمات ما بعد البيع، فقد تواجه صعوبة لإقناع المشترين.
أماريس ليست مجرد سيارة، بل بيان جريء من كارما، الى جانب كونها محاولة لدمج الأداء الخارق + الرفاهية + الكهرباء في قالب واحد، ومن المؤكد أن نجاحها يعتمد على مدى تقبّل السوق لهذه الصيغة الهجينة الهجومية.
