روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟

عالم السيارات

2025-11-04 | 02:45
معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟
338 شوهد

تُعد سيارات الـ SUV كبيرة الحجم العمود الفقري للطرق على اختلافها؛ فهي تنقل العائلات، تجتاز الصحاري، وتقطع آلاف الكيلومترات في الرحلات الطويلة. ومع أن القوة والحجم مهمان، إلا أن عامل الموثوقية هو ما يحدد القرار النهائي لدى كثير من المستهلكين، فسيارة بهذا الحجم والسعر يجب أن تصمد لسنوات دون أعطال كبيرة.

اليوم، تدور المنافسة بين ثلاث أيقونات: شيفروليه سوبربان، فورد إكسبيديشن وتويوتا سيكويا.

الموثوقية اولاً
الموثوقية ليست مجرد راحة بال؛ فهي تعني تكاليف صيانة أقل، قيمة إعادة بيع أعلى، ورضاً أكبر على المدى الطويل. فالسيارة غير الموثوقة يمكن أن تعطل حياة العائلة، وتحوّل الاستثمار الكبير إلى عبء مالي، بينما تجعل الموثوقة منها كل رحلة أكثر راحة وأماناً.


شيفروليه سوبربان: عمر طويل وقيمة إعادة بيع قوية
يعد سوبربان من أقدم الأسماء في عالم السيارات الأميركية، وهو منذ العام 1935 وحتى اليوم رمزاً للصلابة. يعتمد على قاعدة شاحنات "سيلفريدج"، ما يمنحه قدرة تحمل عالية. ومع الصيانة الجيدة، يمكن أن يتجاوز 300 ألف كيلومتر بسهولة.
كما يتميز سوبربان بتوفر قطع الغيار والخبرة الفنية في كل مكان، مما يجعل إصلاحه بسيطاً وسهلاً.
وعلى الرغم من أن تكاليف الصيانة مرتفعة نسبياً، إلا أن قيمة إعادة البيع الممتازة تعوّض ذلك، ليبقى السوبربان خياراً موثوقاً للعائلات الكبيرة أو الاستخدام التجاري.


فورد إكسبيديشن: التوازن بين القوة والاعتمادية
قد لا يمتلك إكسبيديشن تاريخ السوبربان الطويل، لكنه أثبت جدارته بفضل مزيج ذكي من الأداء والراحة. ومع هذه المركبة، اعتمدت فورد على محرك V6 ايكوبوست التوربيني بدلاً من الـV8 التقليدي، ما أثار الجدل أولاً، لكنه أثبت فعاليته مع مرور الوقت.
يقدم إكسبيديشن قيادة سلسة، قدرة سحب عالية، وصيانة أقل في أنظمة التعليق والدفع مقارنة ببعض المنافسين. وعلى الرغم من أن قيمته عند إعادة البيع أقل قليلاً من السوبربان، إلا أنه يُعتبر خياراً متوازناً وعملياً جداً لمن يبحث عن SUV عائلية متينة وفعالة.


تويوتا سيكويا: الأسطورة التي لا تموت
في معركة الموثوقية، تتربع سيكويا من تويوتا على العرش بلا منازع، وقد بُنيت على قاعدة تندرا المعروفة بقوتها، والتي أثبتت أن البساطة والمتانة تتفوقان على التعقيد.
تجاوزت الكثير من سيارات سيكويا حاجز 400 ألف كيلومتر دون أعطال كبيرة بفضل محركها الـV8 الشهير ذات التحمل الأسطوري.
حتى الجيل الجديد الهجين المزود بمحرك V6 ثنائي التوربو حافظ على نفس سمعة المتانة، علماً أن سيكويا معروفة بأنها "دبابة ناعمة" تمزج بين الاعتمادية القصوى والراحة العالية.


مقارنة مباشرة
- شيفروليه سوبربان: قوية، قطع غيارها متوفرة، وقيمتها السوقية ممتازة، لكنها أكثر تعقيداً في الإصدارات الحديثة.
- فورد إكسبيديشن: متوازنة ومريحة وعملية، مع أداء قوي واعتمادية جيدة جداً.
- تويوتا سيكويا: تتفوّق بوضوح في الموثوقية وطول العمر، لكنها أغلى سعراً وأقل اقتصادية في الوقود.

برأيي أعتقد بأن اللقب من نصيب تويوتا سيكويا، لأنها السيارة الأكثر تحملاً واستمرارية، والأقل عرضة للأعطال الكبرى، وتستحق لقب "الأسطورة التي لا تموت". أما سوبربان فيحتفظ بمكانته بفضل عمره الطويل وسهولة صيانته، فيما يقدم إكسبيديشن التوازن الأمثل بين التقنية الحديثة والمتانة التقليدية.
في النهاية، يعتمد الخيار على أولويتك. فإذا كنت تبحث عن:
- الاعتمادية المطلقة: اختر تويوتا.
- القيمة وسهولة الصيانة: اختَر شيفروليه.
- التوازن بين الحداثة والمتانة: اختر فورد.

