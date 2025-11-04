معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟

اليوم، تدور المنافسة بين ثلاث أيقونات: شيفروليه سوبربان، فورد إكسبيديشن وتويوتا سيكويا.الموثوقية ليست مجرد راحة بال؛ فهي تعني تكاليف صيانة أقل، قيمة إعادة بيع أعلى، ورضاً أكبر على المدى الطويل. فالسيارة غير الموثوقة يمكن أن تعطل حياة العائلة، وتحوّل الاستثمار الكبير إلى عبء ، بينما تجعل الموثوقة منها كل رحلة أكثر راحة وأماناً.يعد سوبربان من أقدم الأسماء في عالم السيارات الأميركية، وهو منذ العام 1935 وحتى اليوم رمزاً للصلابة. يعتمد على قاعدة شاحنات "سيلفريدج"، ما يمنحه قدرة تحمل عالية. ومع الصيانة الجيدة، يمكن أن يتجاوز 300 ألف كيلومتر بسهولة.كما يتميز سوبربان بتوفر قطع الغيار والخبرة الفنية في كل مكان، مما يجعل إصلاحه بسيطاً وسهلاً.وعلى الرغم من أن تكاليف الصيانة مرتفعة نسبياً، إلا أن قيمة إعادة البيع الممتازة تعوّض ذلك، ليبقى السوبربان خياراً موثوقاً للعائلات الكبيرة أو الاستخدام التجاري.قد لا يمتلك إكسبيديشن تاريخ السوبربان الطويل، لكنه أثبت جدارته بفضل مزيج ذكي من الأداء والراحة. ومع هذه المركبة، اعتمدت فورد على محرك V6 ايكوبوست التوربيني بدلاً من الـV8 التقليدي، ما أثار الجدل أولاً، لكنه أثبت فعاليته .يقدم إكسبيديشن قيادة سلسة، قدرة سحب عالية، وصيانة أقل في أنظمة التعليق والدفع مقارنة ببعض المنافسين. وعلى الرغم من أن قيمته عند إعادة البيع أقل قليلاً من السوبربان، إلا أنه يُعتبر خياراً متوازناً وعملياً جداً لمن يبحث عن SUV عائلية متينة وفعالة.