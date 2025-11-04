معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545864-638978405622328836.jpg
معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟
عالم السيارات
2025-11-04 | 02:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
338 شوهد
تُعد سيارات الـ SUV كبيرة الحجم العمود الفقري للطرق على اختلافها؛ فهي تنقل العائلات، تجتاز الصحاري، وتقطع آلاف الكيلومترات في الرحلات الطويلة. ومع أن القوة والحجم مهمان، إلا أن عامل الموثوقية هو ما يحدد القرار النهائي لدى كثير من المستهلكين، فسيارة بهذا الحجم والسعر يجب أن تصمد لسنوات دون أعطال كبيرة.
اليوم، تدور المنافسة بين ثلاث أيقونات: شيفروليه سوبربان، فورد إكسبيديشن وتويوتا سيكويا.
الموثوقية اولاً
الموثوقية ليست مجرد راحة بال؛ فهي تعني تكاليف صيانة أقل، قيمة إعادة بيع أعلى، ورضاً أكبر على المدى الطويل. فالسيارة غير الموثوقة يمكن أن تعطل حياة العائلة، وتحوّل الاستثمار الكبير إلى عبء
مالي
، بينما تجعل الموثوقة منها كل رحلة أكثر راحة وأماناً.
شيفروليه سوبربان: عمر طويل وقيمة إعادة بيع قوية
يعد سوبربان من أقدم الأسماء في عالم السيارات الأميركية، وهو منذ العام 1935 وحتى اليوم رمزاً للصلابة. يعتمد على قاعدة شاحنات "سيلفريدج"، ما يمنحه قدرة تحمل عالية. ومع الصيانة الجيدة، يمكن أن يتجاوز 300 ألف كيلومتر بسهولة.
كما يتميز سوبربان بتوفر قطع الغيار والخبرة الفنية في كل مكان، مما يجعل إصلاحه بسيطاً وسهلاً.
وعلى الرغم من أن تكاليف الصيانة مرتفعة نسبياً، إلا أن قيمة إعادة البيع الممتازة تعوّض ذلك، ليبقى السوبربان خياراً موثوقاً للعائلات الكبيرة أو الاستخدام التجاري.
فورد إكسبيديشن: التوازن بين القوة والاعتمادية
قد لا يمتلك إكسبيديشن تاريخ السوبربان الطويل، لكنه أثبت جدارته بفضل مزيج ذكي من الأداء والراحة. ومع هذه المركبة، اعتمدت فورد على محرك V6 ايكوبوست التوربيني بدلاً من الـV8 التقليدي، ما أثار الجدل أولاً، لكنه أثبت فعاليته
مع مرور الوقت
.
يقدم إكسبيديشن قيادة سلسة، قدرة سحب عالية، وصيانة أقل في أنظمة التعليق والدفع مقارنة ببعض المنافسين. وعلى الرغم من أن قيمته عند إعادة البيع أقل قليلاً من السوبربان، إلا أنه يُعتبر خياراً متوازناً وعملياً جداً لمن يبحث عن SUV عائلية متينة وفعالة.
تويوتا
سيكويا:
الأسطورة
التي لا تموت
في معركة الموثوقية، تتربع سيكويا من تويوتا على العرش بلا منازع، وقد بُنيت على قاعدة تندرا المعروفة بقوتها، والتي أثبتت أن البساطة والمتانة تتفوقان على التعقيد.
تجاوزت الكثير من سيارات سيكويا حاجز 400 ألف كيلومتر دون أعطال كبيرة بفضل محركها الـV8 الشهير ذات التحمل الأسطوري.
حتى الجيل الجديد الهجين المزود بمحرك V6 ثنائي التوربو حافظ على نفس سمعة المتانة، علماً أن سيكويا معروفة بأنها "دبابة ناعمة" تمزج بين الاعتمادية القصوى والراحة العالية.
مقارنة مباشرة
- شيفروليه سوبربان: قوية، قطع غيارها متوفرة، وقيمتها السوقية ممتازة، لكنها أكثر تعقيداً في الإصدارات الحديثة.
- فورد إكسبيديشن: متوازنة ومريحة وعملية، مع أداء قوي واعتمادية جيدة جداً.
- تويوتا سيكويا: تتفوّق بوضوح في الموثوقية وطول العمر، لكنها أغلى سعراً وأقل اقتصادية في الوقود.
برأيي أعتقد بأن اللقب من نصيب تويوتا سيكويا، لأنها السيارة الأكثر تحملاً واستمرارية، والأقل عرضة للأعطال الكبرى، وتستحق لقب "الأسطورة التي لا تموت". أما سوبربان فيحتفظ بمكانته بفضل عمره الطويل وسهولة صيانته، فيما يقدم إكسبيديشن التوازن الأمثل بين التقنية الحديثة والمتانة التقليدية.
في النهاية، يعتمد الخيار على أولويتك. فإذا كنت تبحث عن:
- الاعتمادية المطلقة: اختر تويوتا.
- القيمة وسهولة الصيانة: اختَر شيفروليه.
- التوازن بين الحداثة والمتانة: اختر فورد.
مقالات ذات صلة
صحيفة لندنية: العراقيون يخوضون معركة من نوع آخر
02:51 | 2025-08-15
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
17:35 | 2025-09-04
أرباح الصندوق السيادي النرويجي تفوق عائدات النفط العراقية خلال عام كامل
08:34 | 2025-10-30
هالاند يتفوّق على رونالدو ومبابي ويزاحم صلاح
08:54 | 2025-10-21
منوعات
عالم السيارات
شيفروليه سوبربان
السومرية
فورد إكسبيديشن
تويوتا سيكويا
مع مرور الوقت
الأسطورة
العمالقة
العراق
تويوتا
ﻹعادة
مالقة
الجدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
40.57%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
دوليات
22.61%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
محليات
21.34%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
15.48%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
بين انقطاع الكهرباء وازدحام الشوارع... هل تنجح السيارات الكهربائية في بغداد؟
03:00 | 2025-11-03
شركة GWM تدخل عالم السوبركار: قصة التحدي الصيني في ملعب فيراري
03:00 | 2025-11-01
تويوتا لاندكروزر FJ 2025... حين قررت الأسطورة أن ترتدي قناع الشباب
02:26 | 2025-10-31
استعد للمستقبل: أفضل السيارات الكهربائية القادمة عام 2026
02:00 | 2025-10-30
فيراري F76 ... من هدير المحركات إلى صمت الشاشات: هل فقدت فيراري روحها؟
03:00 | 2025-10-29
سيارات لا تعرف التعب: 400 ألف كيلومتر من الثقة والثبات
02:00 | 2025-10-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.