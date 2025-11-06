جديدة أو مستعملة... القرار لك

هل يختار رائحة السيارة الجديدة، أو يختار صفقة ذكية ويوفر آلاف الدولارات؟

كل من مرّ بهذه التجربة يعرف ذلك الشعور… مزيج من الحماس والخوف.





المشهد الأول: سحر السيارة الجديدة

يتخيل عليّ نفسه وهو يستلم المفاتيح الأولى في صالة عرض سيارات جديدة في ، المقاعد الجلدية تلمع، شاشة المعلومات تتحدث معه بصوتٍ ناعم، وأنظمة الأمان تحيطه من كل جانب.

السيارة الجديدة تمنحه راحة البال مع ضمان المصنع يغطي كل مفاجأة، ولا صيانة سابقة تقلقه.

لكن السعادة لا تدوم طويلاً… فبعد عامٍ واحد، تهبط القيمة كالصخرة.

في البداية يتبخر 20 بالمئة من السعر فقط لأن السيارة خرجت من المعرض! وحتى أقساطها الشهرية أصبحت عبئًا إضافيًا على ميزانيته.



المشهد الثاني: السيارة المستعملة… الذكاء المالي

ينتقل عليّ إلى موقع آخر، يرى سيارة مستعملة بنفس المواصفات تقريباً، بسعرٍ أقل بكثير.

يفكر: "لماذا أدفع ثمن أول سنة من الخسارة؟"

السيارة المستعملة تبدو أكثر منطقيةمع سعر أقل، تأمين أرخص، واستقرار في القيمة. حت يمكن لعلّي أن يشتري طرازاً أعلى بنفس المبلغ الذي كان سيدفعه لسيارة جديدة متوسطة.

لكن خلف السعر الجذاب، يلوح سؤال مخيف:

هل تعرضت السيارة لحادث؟ هل تمت صيانتها بانتظام؟ وإذا تعطلت بعد الشراء، من سيتحمل التكلفة دون ضمان شامل؟