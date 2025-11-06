Alsumaria Tv
البث المباشر
المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
جديدة أو مستعملة... القرار لك

عالم السيارات

2025-11-06 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جديدة أو مستعملة... القرار لك
336 شوهد

في صباحٍ عادي، جلس عليّ أمام حاسوبه يحتسي قهوته، وبين صفحة عروض السيارات الجديدة وإعلانات السيارات المستعملة، بدأ الصراع الحقيقي.

هل يختار رائحة السيارة الجديدة، أو يختار صفقة ذكية ويوفر آلاف الدولارات؟
كل من مرّ بهذه التجربة يعرف ذلك الشعور… مزيج من الحماس والخوف.
 


المشهد الأول: سحر السيارة الجديدة
يتخيل عليّ نفسه وهو يستلم المفاتيح الأولى في صالة عرض سيارات جديدة في بغداد، المقاعد الجلدية تلمع، شاشة المعلومات تتحدث معه بصوتٍ ناعم، وأنظمة الأمان تحيطه من كل جانب.
السيارة الجديدة تمنحه راحة البال مع ضمان المصنع يغطي كل مفاجأة، ولا صيانة سابقة تقلقه.
لكن السعادة لا تدوم طويلاً… فبعد عامٍ واحد، تهبط القيمة كالصخرة.
في البداية يتبخر 20 بالمئة من السعر فقط لأن السيارة خرجت من المعرض! وحتى أقساطها الشهرية أصبحت عبئًا إضافيًا على ميزانيته.
 

المشهد الثاني: السيارة المستعملة… الذكاء المالي
ينتقل عليّ إلى موقع آخر، يرى سيارة مستعملة بنفس المواصفات تقريباً، بسعرٍ أقل بكثير.
يفكر: "لماذا أدفع ثمن أول سنة من الخسارة؟"
السيارة المستعملة تبدو أكثر منطقيةمع سعر أقل، تأمين أرخص، واستقرار في القيمة. حت يمكن لعلّي أن يشتري طرازاً أعلى بنفس المبلغ الذي كان سيدفعه لسيارة جديدة متوسطة.
لكن خلف السعر الجذاب، يلوح سؤال مخيف:
هل تعرضت السيارة لحادث؟ هل تمت صيانتها بانتظام؟ وإذا تعطلت بعد الشراء، من سيتحمل التكلفة دون ضمان شامل؟
 

المشهد الثالث: القرار
بعد أيام من التفكير، جلس عليّ مع صديقه الخبير بالسيارات الذي قال له ونصحه: "الأمر ليس فقط مالياً، بل أسلوب حياة. إن كنت تحب التكنولوجيا، الراحة النفسية، وضمان الشركة، خذ الجديدة. أما إذا كنت تفكر بعقلية استثمارية، وتبحث عن أفضل صفقة، فالمستعملة هي طريقك."
أما الخلاصة هنا فهي الاختيار بين سيارة جديدة أو مستعملة ليس معركة بين الصواب والخطأ، بل توازن بين الرغبة والعقل.
السيارات الجديدة تشتري معها راحة البال والتطور التقني، لكن بثمنٍ أعلى. أما السيارات المستعملة، فهي صفقة الأذكياء الذين يعرفون كيف يستفيدون من كل دينار.
في النهاية، سواء اخترت اللمعان الجديد أو الحكمة القديمة، الأهم أن تختار ما يناسبك أنت وتحديداً ميزانيتك، احتياجاتك، وطريقتك في القيادة.
 
 
>> تابع قناة السومرية على منصة X

منوعات

عالم السيارات

السيارة المستعملة

السيارة الجديدة

السومرية

العراق

من الخس

بغداد

ﻹعادة

الجدي

عطلة

يارا

مالي

كيا

Alsumaria Tv

اخترنا لك
رخصة القيادة في العراق... الاختبارات والدليل العملي
03:06 | 2025-11-05
معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟
02:45 | 2025-11-04
بين انقطاع الكهرباء وازدحام الشوارع... هل تنجح السيارات الكهربائية في بغداد؟
03:00 | 2025-11-03
شركة GWM تدخل عالم السوبركار: قصة التحدي الصيني في ملعب فيراري
03:00 | 2025-11-01
تويوتا لاندكروزر FJ 2025... حين قررت الأسطورة أن ترتدي قناع الشباب
02:26 | 2025-10-31
استعد للمستقبل: أفضل السيارات الكهربائية القادمة عام 2026
02:00 | 2025-10-30

