قرار مرتقب.. إجازة السوق في العراق تتحول إلى إلكترونية قريباً

وقال إن "التحول الرقمي في ما زال في بدايته، حيث أصبح واضحاً للعيان، خصوصاً لدى مراجعي الدوائر والمؤسسات الحكومية"، بحسب "واع".وأوضح أن "عدم التعامل الورقي في الدوائر الحكومية يُعد بحد ذاته تحولاً رقمياً"، مشيراً إلى أن "هناك تقدماً ملموساً وملحوظاً في هذه المجالات، لا سيما في التي حققت إنجازات مهمة في ، والجواز الإلكتروني، والفيزا الإلكترونية، وقريباً ستعتمد إجازة السوق الإلكترونية أيضاً".وأكد أن "التحول الرقمي سيعمل على تسهيل الحياة للمواطن ويسرع في إنجاز المعاملات"، لافتا إلى ان "الإنجاز الفعلي للتحول الرقمي عندما يتحرك الاقتصاد العراقي درجات كبيرة لأن إنتاجه تحسن نتيجة دخول التكنولوجيا".