بين ضجيج البنزين وصمت السيارات الكهربائية… أيهما أفضل في بغداد

افترض أنك تقود يوميًا مسافة تقارب 1610 كلم شهريًا (أي ما يساوي 1000 ميل)، طبعاً رقم يبدو كبيرًا لكنه يُستخدم كمقياس لمقارنة فئتين: واحدة كهربائية، وأخرى بنزين في .أبدأ مع السيارة الكهربائية، لنفترض أنها تقطع نحو 3 أميال لكل كيلوواط-ساعة (≈4.8 كم/ك.و.س). لقطع 1000 ميل تحتاج تقريبًا 333 ك.و.س.في بغداد، سعر الكهرباء السكنية يُقدَّر بـ حوالي 0.015 دولار لكل كيلوواط-ساعة (حوالي 19.375 دينار عراقي للكيلوواط-ساعة)... ما يعني بأن التكلفة الشهرية تبلغ تقريباً ≈333 × 0.015 = حوالي 5 دولار أميركي (أي أقل من 10,000 دينار تقريبًا).أنتقل الى سيارة البنزين، لنفترض أنها تسير نحو 25 ميلاً لكل غالون (≈10.6 كلم/لتر). لقطع نفس المسافة تحتاج تقريباً لنحو 40 غالون، مع العلم أن الغالون يساوي 3.785 لتر. إذا افترضنا سعر اللتر يبلغ نحو 0.62 دولار في بغداد (~850 دينار لكل لتر علماً أنه لا تتوافر بيانات محدثة دقيقة لكن المؤشرات تُشير إلى ذلك)هذا الأمر يعني بأن تكلفة البنزين شهريًا ≈ 40 × (0.62×3.785) = حوالي 94 دولار أميركي تقريبًا (أي نحو 140 ألف دينار أو أكثر حسب سعر الصرف).في هذا السيناريو المبسّط، تكلف السيارة الكهربائية حوالي 5 دولارات شهريًا لتشغيلها، بينما تبلغ كلفة سيارة البنزين نحو 94 دولارًا، لنستنتج بأن الفارق واضح برقمه الصادم لصالح الكهرباء.لكن لا بد من الاشارة الى الملاحظات الواقعية التالية:- تخضع الأسعار في بغداد لتغيّرات مستمرة، والكهرباء قد تشهد انتقاضات أو تغييرات في التعرفة.- يبدو الشحن المنزلي الكهربائي أذكى، لكن في حالة استخدام محطات عامة أو شحن سريع قد ترتفع التكلفة.- التحدي الأكبر في بغداد ليس فقط سعر التشغيل، بل توافر محطات الشحن، وانقطاع الكهرباء، والتشغيل ضمن البنية التحتية المتوترة.- رغم أن التكلفة التشغيلية للسيارات الكهربائية في بغداد تبدو أقل بكثير من البنزين، إلا أن سعر الشراء، المخاطر المرتبطة بالبطارية، وقطع الغيار كلها عوامل يجب أخذها بالحسبان.