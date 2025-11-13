الصفحة الرئيسية
البيت الأبيض يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546805-638985330321952242.jpg
بين ضجيج البنزين وصمت السيارات الكهربائية… أيهما أفضل في بغداد
عالم السيارات
2025-11-13 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
199 شوهد
في صباحٍ تقليدي في
بغداد
، تفتح باب كاراجك، تختار سيارة من بين اثنتين: إحداهما تنفث دخانًا وتلتهم الوقود، والأخرى تهمس بالهدوء وتدعوك لتقود المستقبل. السؤال الذي يتردد في ذهن كل سائق عراقي: أي الخيارين أوفر؟ وأيهما أذكى للمسافات اليومية في المدينة؟
الأرقام الحقيقية
افترض أنك تقود يوميًا مسافة تقارب 1610 كلم شهريًا (أي ما يساوي 1000 ميل)، طبعاً رقم يبدو كبيرًا لكنه يُستخدم كمقياس لمقارنة فئتين: واحدة كهربائية، وأخرى بنزين في
بغداد
.
أبدأ مع السيارة الكهربائية، لنفترض أنها تقطع نحو 3 أميال لكل كيلوواط-ساعة (≈4.8 كم/ك.و.س). لقطع 1000 ميل تحتاج تقريبًا 333 ك.و.س.
في بغداد، سعر الكهرباء السكنية يُقدَّر بـ حوالي 0.015 دولار لكل كيلوواط-ساعة (حوالي 19.375 دينار عراقي للكيلوواط-ساعة)... ما يعني بأن التكلفة الشهرية تبلغ تقريباً ≈
333 × 0.015 = حوالي 5 دولار أميركي (أي أقل من 10,000 دينار تقريبًا).
أنتقل الى سيارة البنزين، لنفترض أنها تسير نحو 25 ميلاً لكل غالون (≈10.6 كلم/لتر). لقطع نفس المسافة تحتاج تقريباً لنحو 40 غالون، مع العلم أن الغالون يساوي 3.785 لتر. إذا افترضنا سعر اللتر يبلغ نحو 0.62 دولار في بغداد (~850 دينار لكل لتر علماً أنه لا تتوافر بيانات محدثة دقيقة لكن المؤشرات تُشير إلى ذلك)
هذا الأمر يعني بأن تكلفة البنزين شهريًا ≈ 40 × (0.62×3.785) = حوالي 94 دولار أميركي تقريبًا (أي نحو 140 ألف دينار أو أكثر حسب سعر الصرف).
الحقيقة الواضحة
في هذا السيناريو المبسّط، تكلف السيارة الكهربائية حوالي 5 دولارات شهريًا لتشغيلها، بينما تبلغ كلفة سيارة البنزين نحو 94 دولارًا، لنستنتج بأن الفارق واضح برقمه الصادم لصالح الكهرباء.
لكن لا بد من الاشارة الى الملاحظات الواقعية التالية:
- تخضع الأسعار في بغداد لتغيّرات مستمرة، والكهرباء قد تشهد انتقاضات أو تغييرات في التعرفة.
- يبدو الشحن المنزلي الكهربائي أذكى، لكن في حالة استخدام محطات عامة أو شحن سريع قد ترتفع التكلفة.
- التحدي الأكبر في بغداد ليس فقط سعر التشغيل، بل توافر محطات الشحن، وانقطاع الكهرباء، والتشغيل ضمن البنية التحتية المتوترة.
- رغم أن التكلفة التشغيلية للسيارات الكهربائية في بغداد تبدو أقل بكثير من البنزين، إلا أن سعر الشراء، المخاطر المرتبطة بالبطارية، وقطع الغيار كلها عوامل يجب أخذها بالحسبان.
في النتيجة النهائية،
لو كنت
تقف اليوم في معرض سيارات في بغداد وتواجه خيارًا بين سيارة كهربائية أو بنزين، الأرقام البسيطة تقول لك بوضوح: تشغيل الكهرباء أرخص بكثير. لكن القرار لا يخضع للأرقام وحدها بل للواقع الذي يخضع للأسئلة التالية:
هل لديك
شحن منزلي؟ هل البنية التحتية جاهزة؟ هل أنت مستعد لتحديات ما بعد البيع؟
في بغداد التي تتغير، قد يكون اختيار السيارة الكهربائية اليوم ليس فقط قرارًا بيئيًا، بل قرارًا ذكيًا اقتصاديًا أيضًا، لمن يملك الرؤية ويتحمّل التحول.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
استعد للمستقبل: أفضل السيارات الكهربائية القادمة عام 2026
02:00 | 2025-10-30
أفضل السيارات الاقتصادية في بغداد: اختيار ذكي بين التكلفة والاعتمادية
01:59 | 2025-10-20
كيا EV4 2026: بين الطموح والواقعية في سباق السيارات الكهربائية
10:00 | 2025-10-12
بين الكهرباء والبنزين... سيارات هايبرد 2025 تسرق الأضواء
05:36 | 2025-08-17
السومرية
العراق
السيارات
البنزين
الكهرباء
هل لديك
لو كنت
بغداد
يارين
البط
ميرك
أميا
سينا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في هذه المحافظات غدا
محليات
36.54%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
23.8%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
محليات
20.37%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
19.29%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
المزيد
