Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خمس سيارات غيّرت مسار صناعة السيارات إلى الأبد

عالم السيارات

2025-11-23 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خمس سيارات غيّرت مسار صناعة السيارات إلى الأبد
116 شوهد

هل يمكن لقطعة معدنية أن تغيّر مجرى التاريخ؟ الجواب في عالم صناعة السيارات هو نعم.

في عالم يقوده الابتكار والسرعة، هناك سيارات لم تكتفِ بأن تكون وسيلة نقل، بل أصبحت نقطة تحوّل في الصناعة بأكملها. سيارات قلبت المفاهيم، كسرت القواعد، ودفعت المنافسين إلى إعادة التفكير في معنى السيارة نفسها. إنها ليست مجرد طرازات ناجحة، بل منعطفات تاريخية رسمت ملامح ما نراه اليوم من تكنولوجيا وتصميم وأداء.

1- فورد موديل T1908: البداية الحقيقية للسيارة الشعبية
قبلها، كانت السيارات حلماً للأثرياء. لكن هنري فورد غيّر اللعبة كلياً عندما أطلق Model T بخط إنتاج متحرك جعل السيارة في متناول العامة.
بفضلها، لم تعد السيارة رفاهية، بل حاجة يومية، لتولد معها فكرة الإنتاج الضخم التي غيّرت كل الصناعات، من الإلكترونيات إلى الطيران.
كانت T أول سيارة تُبنى بعقلية المصنع… لا بعقلية المعمل.
 
2- تويوتا بريوس 1997: الشرارة التي أيقظت العالم الهجين
عندما سخر منها الأوروبيون في البداية، كانت تويوتا تزرع بذور الثورة القادمة من خلال طراز "بريوس" الذي لم يكن فقط أول سيارة هجينة تجارية ناجحة، بل بداية التحوّل نحو الكفاءة والوعي البيئي. اليوم، نرى بصمتها في كل سيارة كهربائية وهجينة على الطريق.
لقد جعلت بريوس من الاقتصاد في الوقود رمزاً جديداً للقوة الذكية.
 
3- تسلا موديل S لعام 2012: الكهرباء التي هزّت الصناعة
حين ضحك الآخرون على فكرة "سيارة كهربائية فاخرة"، كان إيلون ماسك يخطط للانقلاب مع موديل S الذي قدم مدى قيادة غير مسبوق، وتسارعاً يفوق السيارات الخارقة، وأثبتت أن الكهرباء ليست مجرد بديل… بل مستقبل القيادة. لم تغير تسلا السيارات فحسب، بل غيرت طريقة تفكير العالم في الطاقة.
 
4- مرسيدس-بنز 300SL لعام 1954: حين أصبح التصميم فناً
بأبوابها المجنحة ومحركها المتطور، كانت 300SL أول سيارة تظهر أن الأداء يمكن أن يلتقي بالأناقة دون تناقض.
لقد جعلت التصميم جزءاً من هوية السيارة، لا مجرد غلاف. ومن بعدها، وُلدت فلسفة "السيارة كقطعة فنية" التي ما زالت مرسيدس تبرع بها حتى اليوم. إنها ليست مجرد سيارة... إنها أول لوحة فنية تسير بسرعة 250 كلم/س.
 
5- رانج روفر الأصلية 1970: فخامة على الطرق الوعرة
قبلها، كانت سيارات الدفع الرباعي أدوات قاسية، بلا أناقة أو راحة. ثم جاءت رانج روفر لتدمج بين الرفاهية البريطانية والقدرة الميكانيكية الجبارة، فأنشأت فئة جديدة بالكامل وهي الـSUV الفاخرة.
 

مع كل جيل، تظهر سيارة تجرؤ على كسر النمط وتعيد تعريف الممكن. هذه الطرازات الخمسة لم تكن مجرد نجاحات تجارية… كانت ثورات متنقلة، نقلت الصناعة من عصر الحديد إلى عصر الذكاء، ومن الحلم إلى الواقع.
في النهاية، تبقى السيارة أعظم اختراع جعل للخيال محركاً… وللإبداع صوت عادم.

>> تابع قناة السومرية على منصة X

صناعة السيارات

السومرية

فورد

تويوتا

تسلا

مرسيدس

رانج روفر

إيلون ماسك

الرباعي

الثورة

ﻹعادة

بعدها

الثور

نيكي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
Play
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Play
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Play
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
Play
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Play
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Play
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20

اخترنا لك
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21
جيب غراند واغونير 2026 ... عودة العملاق
02:00 | 2025-11-20
أستون مارتن دي بي 12 إس… قوة مذهلة أو محاولة لتمديد مجدٍ قديم؟
03:00 | 2025-11-18
صناعة السيارات العراقية: من الشعارات إلى الواقع بين الأمل والتحديات
03:00 | 2025-11-16
ألفا روميو تونالي الجديدة... السيارة التي فضّلت الأناقة على الثورة
02:47 | 2025-11-15
بين ضجيج البنزين وصمت السيارات الكهربائية… أيهما أفضل في بغداد
02:46 | 2025-11-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.