الإطار التنسيقي يناقش معايير ومقومات منصب رئيس الوزراء
المزيد
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547949-638995980243683586.jpeg
"هونغ شي" في بغداد
عالم السيارات
2025-11-24 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
25 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
شهدت
بغداد
، اليوم، انطلاقة لافتة للعلامة الصينية الفاخرة هونغ شي، بعد طرح عدد من طرازاتها خلال حفل كبير جرى تنظيمه في العاصمة، بحضور مسؤولين وشخصيات فنية وإعلامية.
وقال الرئيس التنفيذي شركة "مسار التوكيل" العالمية أحمد مشير، في كلمة خلال الحفل، إن "تمثيل ماركة (هونغ شي) في
العراق
وإقليم
كردستان
يعكس رؤيتنا الطويلة الأمد وقيمنا المشتركة، فالسوق العراقية تُعد من أهم الأسواق المتنامية في المنطقة".
وأضاف أن "الشراكة مع العملاء مبنية على الثقة، ونسعى من خلالها لتقديم تجربة سيارات راقية ومتكاملة".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستثمار في
مجلس النواب
، حسن
قاسم الجنابي
، أن "
الحكومة الاتحادية
تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية والأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق العراقية"، مشيداً بدخول علامات جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال.
أما المدير التنفيذي لشركة فاو في الشرق الأوسط، تونغ، فقد شدد في كلمته على "اهتمام الشركة الكبير بالسوق العراقية، التي تُعد إحدى أبرز الأسواق الواعدة والقادرة على استقبال السيارات الصينية الراقية"، على حد تعبيره.
وشهد الحفل افتتاح معرض موسّع لعرض مجموعة من سيارات هونغ شي الفارهة، حيث تضمن الطرازات الحديثة للعلامة، وسط حضور لافت لفنانين وشخصيات عامة وعدد من وسائل الإعلام.
وتُعد هونغ شي إحدى أعرق وأهم العلامات الصينية في صناعة السيارات، إذ تأسست عام 1958، وارتبطت تاريخياً بالقيادة الصينية وصناعة سيارات الرؤساء وكبار المسؤولين. ويعني اسمها العلم الأحمر، في إشارة رمزية إلى الهوية الوطنية الصينية.
الهوية الوطنية
الصينية.
واكتسبت العلامة مكانة بارزة بفضل مزيج من التصميم الكلاسيكي المستوحى من الفن والعمارة الصينية التقليدية، إضافة إلى الجودة العالية والفخامة، ما جعلها تُقارن عالمياً بعلامات مثل رولزرويس وكاديلاك.
وكاديلاك
.
وخلال السنوات الأخيرة، توسعت هونغ شي بشكل كبير في الأسواق العالمية، لا سيما الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بفضل أسعارها التنافسية وتقنياتها الحديثة، وهو ما تسعى الشركة لتعزيزه عبر دخولها القوي إلى السوق العراقية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
كأس ملك تايلاند: سلبيات وإيجابيات أداء منتخب العراق أمام هونغ كونغ
06:20 | 2025-09-04
06:20 | 2025-09-04
منتخبنا الوطني يهزم هونغ كونغ ويبلغ نهائي كأس ملك تايلاند
05:58 | 2025-09-04
05:58 | 2025-09-04
كأس ملك تايلاند: السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق بمواجهة هونغ كونغ
02:47 | 2025-09-04
02:47 | 2025-09-04
واشنطن: عقوبات على كيانات بهونغ كونغ والإمارات بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني
12:47 | 2025-09-16
12:47 | 2025-09-16
هونغ
تشي
الحكومة الاتحادية
الهوية الوطنية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
قاسم الجنابي
مجلس النواب
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
09:54 | 2025-11-23
اقتصاد
40.52%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
21.84%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
20%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
أخبار الطقس
01:09 | 2025-11-23
أخبار الطقس
17.64%
01:09 | 2025-11-23
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
المزيد
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
تركز على 3 شروط.. ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بانتظار مصادقة مجلس الوزراء
01:26 | 2025-11-24
01:26 | 2025-11-24
خمس سيارات غيّرت مسار صناعة السيارات إلى الأبد
03:00 | 2025-11-23
03:00 | 2025-11-23
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21
02:00 | 2025-11-21
جيب غراند واغونير 2026 ... عودة العملاق
02:00 | 2025-11-20
02:00 | 2025-11-20
أستون مارتن دي بي 12 إس… قوة مذهلة أو محاولة لتمديد مجدٍ قديم؟
03:00 | 2025-11-18
03:00 | 2025-11-18
صناعة السيارات العراقية: من الشعارات إلى الواقع بين الأمل والتحديات
03:00 | 2025-11-16
03:00 | 2025-11-16
