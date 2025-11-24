"هونغ شي" في بغداد

وقال الرئيس التنفيذي شركة "مسار التوكيل" العالمية أحمد مشير، في كلمة خلال الحفل، إن "تمثيل ماركة (هونغ شي) في وإقليم يعكس رؤيتنا الطويلة الأمد وقيمنا المشتركة، فالسوق العراقية تُعد من أهم الأسواق المتنامية في المنطقة".وأضاف أن "الشراكة مع العملاء مبنية على الثقة، ونسعى من خلالها لتقديم تجربة سيارات راقية ومتكاملة".من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستثمار في ، حسن ، أن " تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية والأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق العراقية"، مشيداً بدخول علامات جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال.أما المدير التنفيذي لشركة فاو في الشرق الأوسط، تونغ، فقد شدد في كلمته على "اهتمام الشركة الكبير بالسوق العراقية، التي تُعد إحدى أبرز الأسواق الواعدة والقادرة على استقبال السيارات الصينية الراقية"، على حد تعبيره.وشهد الحفل افتتاح معرض موسّع لعرض مجموعة من سيارات هونغ شي الفارهة، حيث تضمن الطرازات الحديثة للعلامة، وسط حضور لافت لفنانين وشخصيات عامة وعدد من وسائل الإعلام.وتُعد هونغ شي إحدى أعرق وأهم العلامات الصينية في صناعة السيارات، إذ تأسست عام 1958، وارتبطت تاريخياً بالقيادة الصينية وصناعة سيارات الرؤساء وكبار المسؤولين. ويعني اسمها العلم الأحمر، في إشارة رمزية إلى الصينية.واكتسبت العلامة مكانة بارزة بفضل مزيج من التصميم الكلاسيكي المستوحى من الفن والعمارة الصينية التقليدية، إضافة إلى الجودة العالية والفخامة، ما جعلها تُقارن عالمياً بعلامات مثل رولزرويس .وخلال السنوات الأخيرة، توسعت هونغ شي بشكل كبير في الأسواق العالمية، لا سيما الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بفضل أسعارها التنافسية وتقنياتها الحديثة، وهو ما تسعى الشركة لتعزيزه عبر دخولها القوي إلى السوق العراقية.