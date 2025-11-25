من الصفر إلى المجد: سيارات وُلدت من الفشل وأصبحت أساطير

كانت يومًا ما "منبوذة"، يتهكم بها النقاد ويعزف عنها المشترون. لكنها قاومت، تطورت، وأثبتت أن في عالم السيارات — الفشل ليس النهاية… بل بداية .



1- بورشه 911لعام 1964: الفشل الذي أنقذ الشركة

حين أطلقت بورشه طراز 911 عام 1964، لم يكن الجميع معجبًا به.

محبو طراز 356 اعتبروها غريبة الشكل وصعبة القيادة بسبب محركها الخلفي الذي كان يجعل توازنها مريبًا.

لكن بورشه لم تتراجع. وبدلًا من التخلي عن الفكرة، صقلت الأداء عامًا بعد عام، حتى أصبحت 911 أيقونة القيادة النقية ومعيار التوازن بين الجنون والهندسة الألمانية الدقيقة.

اليوم؟ لا توجد سيارة رياضية تتحدث عنها الأجيال أكثر منها.



2- لامبورغيني ميورا 1966: الجمال المرفوض الذي غيّر اللعبة

عندما عرض فيروتشيو لامبورغيني فكرة وضع المحرك في منتصف السيارة، سخر منه منافسوه، وقالوا إن هذا التصميم لا يصلح إلا لسباقات الفورمولا!

لكن النتيجة كانت ميورا، السيارة التي أعادت تعريف السيارة الخارقة.

صُممت بجرأة، وتجاهلت القواعد، لتصبح حجر الأساس الذي بُنيت عليه جميع السوبركارز بعد ذلك.

3- مازدا MX-5 مياتا 1989: الحلم البسيط الذي أنقذ متعة القيادة

في زمن كانت السيارات تزداد وزناً وتعقيداً، قررت مازدا أن تعود للأساسيات: سيارة خفيفة، صغيرة، وسريعة بما يكفي لتجعلك تبتسم.

عند إطلاقها، سخر منها النقاد: من سيشتري سيارة صغيرة بقوة 115 حصاناً؟

لكن الجواب الحقيقي كان عند الجمهور الذي أجاب بالفعل فبيعت أكثر من مليون نسخة لاحقاً، وأعادت تعريف مفهوم "السيارة الرياضية اليومية".

4- دولوريان DMC-12 لعام 1981: الفشل الذي خلدته السينما

كانت محاولة متهورة من رجل واحد لمنافسة . سيارة بتصميم مستقبلي وأبواب مجنّحة، لكن بمحرك ضعيف وتسويق فوضوي. انهارت الشركة بسرعة… لكن القدر كان يعد مفاجأة من خلال ظهورها في فيلم Back to the Future والذي جعلها رمزاً خالداً للثقافة الشعبية.

5- سوبرا (الجيل الرابع – 1993): من منبوذة إلى معشوقة الإنترنت

عندما ظهرت في التسعينات، لم يلقَ الجيل الرابع من سوبرا النجاح المتوقع. كانت غالية السعر في وقتٍ كان السوق يبحث عن سيارات وأرخص.

لكنها وُلدت من جديد بعد عقدين، بفضل ألعاب الفيديو وأفلام السرعة (Fast & Furious) ، لتصبح رمزاً للقوة اليابانية.

