سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548023-638996633735364557.jpg
من الصفر إلى المجد: سيارات وُلدت من الفشل وأصبحت أساطير
عالم السيارات
2025-11-25 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
219 شوهد
هل تعلم أن بعض الأساطير بدأت كخيبات؟ نعم، تلك السيارات التي تُباع اليوم في المزادات بملايين الدولارات…
كانت يومًا ما "منبوذة"، يتهكم بها النقاد ويعزف عنها المشترون. لكنها قاومت، تطورت، وأثبتت أن في عالم السيارات — الفشل ليس النهاية… بل بداية
الأسطورة
.
1- بورشه 911لعام 1964: الفشل الذي أنقذ الشركة
حين أطلقت بورشه طراز 911 عام 1964، لم يكن الجميع معجبًا به.
محبو طراز 356 اعتبروها غريبة الشكل وصعبة القيادة بسبب محركها الخلفي الذي كان يجعل توازنها مريبًا.
لكن بورشه لم تتراجع. وبدلًا من التخلي عن الفكرة، صقلت الأداء عامًا بعد عام، حتى أصبحت 911 أيقونة القيادة النقية ومعيار التوازن بين الجنون والهندسة الألمانية الدقيقة.
اليوم؟ لا توجد سيارة رياضية تتحدث عنها الأجيال أكثر منها.
2- لامبورغيني ميورا 1966: الجمال المرفوض الذي غيّر اللعبة
عندما عرض فيروتشيو لامبورغيني فكرة وضع المحرك في منتصف السيارة، سخر منه منافسوه، وقالوا إن هذا التصميم لا يصلح إلا لسباقات الفورمولا!
لكن النتيجة كانت ميورا، السيارة التي أعادت تعريف السيارة الخارقة.
صُممت بجرأة، وتجاهلت القواعد، لتصبح حجر الأساس الذي بُنيت عليه جميع السوبركارز بعد ذلك.
كانت مغامرة مجنونة... لكنها صنعت مجداً أبدياً.
3- مازدا MX-5 مياتا 1989: الحلم البسيط الذي أنقذ متعة القيادة
في زمن كانت السيارات تزداد وزناً وتعقيداً، قررت مازدا أن تعود للأساسيات: سيارة خفيفة، صغيرة، وسريعة بما يكفي لتجعلك تبتسم.
عند إطلاقها، سخر منها النقاد: من سيشتري سيارة صغيرة بقوة 115 حصاناً؟
لكن الجواب الحقيقي كان عند الجمهور الذي أجاب بالفعل فبيعت أكثر من مليون نسخة لاحقاً، وأعادت تعريف مفهوم "السيارة الرياضية اليومية".
كانت البساطة… هي
الثورة
الحقيقية.
4- دولوريان DMC-12 لعام 1981: الفشل الذي خلدته السينما
كانت محاولة متهورة من رجل واحد لمنافسة
العمالقة
. سيارة بتصميم مستقبلي وأبواب مجنّحة، لكن بمحرك ضعيف وتسويق فوضوي. انهارت الشركة بسرعة… لكن القدر كان يعد مفاجأة من خلال ظهورها في فيلم Back to the Future والذي جعلها رمزاً خالداً للثقافة الشعبية.
الفشل التجاري تحول إلى نجاح أسطوري لا يُشترى بالمال.
5-
تويوتا
سوبرا (الجيل الرابع – 1993): من منبوذة إلى معشوقة الإنترنت
عندما ظهرت في التسعينات، لم يلقَ الجيل الرابع من سوبرا النجاح المتوقع. كانت غالية السعر في وقتٍ كان السوق يبحث عن سيارات
أصغر
وأرخص.
لكنها وُلدت من جديد بعد عقدين، بفضل ألعاب الفيديو وأفلام السرعة (Fast & Furious) ، لتصبح رمزاً للقوة اليابانية.
اليوم، تُباع سيارات Supra MK4 المعدّلة بأسعار خيالية، بعد أن كانت تملأ معارض السيارات المستعملة!
من الفشل تصنع الأساطير
في عالم السيارات، الفشل لا يعني النهاية… بل بداية الحكاية.
لأن كل طراز من هذه القائمة لم ينجُ بالصدفة، بل بالإصرار، والشغف، والإيمان بفكرة أكبر من السوق نفسه. ومن الطبيعي أن تشمل هذه اللائحة المصغرة مجموعة كبيرة من الطرازات التي تركت بصمة في عالم السيارات.
ولهذا نقول: ليس المهم أن تنجح من أول مرة… المهم أن لا تتوقف عند أول سقوط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
أسطورة برشلونة يعلّق الحذاء: بوسكيتس يعتزل بعد 20 عامًا من المجد
02:52 | 2025-09-26
02:52 | 2025-09-26
طهران ترفض تخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر
13:03 | 2025-11-19
05:49 | 2025-09-04
طهران ترفض تخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر
13:03 | 2025-11-19
هجمات يوم الصفر.. قنبلة رقمية تهدد الأمن السيبراني
09:08 | 2025-11-10
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
09:54 | 2025-11-23
اقتصاد
35.68%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
30.44%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
01:02 | 2025-11-25
اقتصاد
18.75%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
07:31 | 2025-11-24
محليات
15.13%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
أحدث الحلقات
"هونغ شي" في بغداد
03:00 | 2025-11-24
تركز على 3 شروط.. ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بانتظار مصادقة مجلس الوزراء
01:26 | 2025-11-24
01:26 | 2025-11-24
خمس سيارات غيّرت مسار صناعة السيارات إلى الأبد
03:00 | 2025-11-23
03:00 | 2025-11-23
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21
02:00 | 2025-11-21
جيب غراند واغونير 2026 ... عودة العملاق
02:00 | 2025-11-20
02:00 | 2025-11-20
أستون مارتن دي بي 12 إس… قوة مذهلة أو محاولة لتمديد مجدٍ قديم؟
03:00 | 2025-11-18
03:00 | 2025-11-18
