بورشه ماكان GTS الكهربائية الجديدة… سرعة كهربائية بقلبٍ ميكانيكي قديم!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بورشه ماكان GTS الكهربائية الجديدة… سرعة كهربائية بقلبٍ ميكانيكي قديم!

عالم السيارات

2025-11-27 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بورشه ماكان GTS الكهربائية الجديدة… سرعة كهربائية بقلبٍ ميكانيكي قديم!
42 شوهد

هل يمكن لسيارة كهربائية أن تشعرك بالحماس نفسه الذي يخلفه هدير محرك بورشه التقليدي؟ يبدو أن بورشه ماكان GTS تحاول إقناعنا بذلك، لكنها في الوقت نفسه تثير سؤالاً محرجًا: هل أصبحت بورشه تبيع الصوت الصناعي والمظهر العدواني بدل روح القيادة الحقيقية؟

عنوان الأداء الخالص والكهرباء الذكية
بعد سنوات من الانتظار، كشفت بورشه عن ماكان GTS الكهربائية التي تعد النسخة الأكثر حدة ورياضية في عائلة ماكان الجديدة. سيارة تقول بورشه إنها "نقطة التقاء بين الأداء الخالص والكهرباء الذكية"، لكنها تبدو أحيانًا كأنها نسخة محسّنة رقميًا أكثر منها تجربة قيادة أصيلة.
زودت هذه المركبة بقوة تصل إلى 571 حصانًا مع نظام دفع رباعي متطور وتفاضل خلفي إلكتروني، ما يمنحها تسارعًا مذهلًا من 0 إلى 100 كلم/س في 3.8 ثوانٍ فقط. لكن رغم هذه الأرقام المبهرة، يشعر بعض النقاد أن الشخصية التي ميّزت سيارات GTS سابقًا من خلال ذلك التواصل الخام بين السائق والطريق، أصبحت مفقودة وسط فيض البرمجيات والمساعدات الإلكترونية.
 

خطوط عدوانية... ولكن
تبهر ماكان GTS من الخارج بخطوطها العدوانية وتفاصيلها السوداء الداكنة، التي تمنحها حضورًا أقرب إلى "عرض عضلات" كهربائي. ومع ذلك، من الصعب تجاهل تشابهها الكبير مع ماكان توربو الكهربائية، ما يثير تساؤلًا: هل ما تزال فئة GTS تحمل تفرّدها الحقيقي أم أصبحت “حزمة تصميم رياضي” بسعر أعلى؟
من الداخل، استخدمت بورشه خامات فاخرة مثل Race-Tex والألياف الكربونية، مع خيارات ألوان تتطابق مع الطلاء الخارجي مثل الأحمر الكارمين والأزرق لوغانو. أما تجربة المقصورة فهي بلا شك مذهلة بصريًا، لكنها أيضًا أقرب إلى "غرفة قيادة رقمية" تفتقد الإحساس الميكانيكي الذي عشقه عشاق بورشه سابقًا.
 

نطاق قيادة لافت
تتضمن ماكان GTS ميزات عديدة لافتة، أبرزها نطاق القيادة الذي يصل إلى 586 كلم في الشحنة الواحدة، وشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 21 دقيقة فقط، وهي أرقام تظهر براعة هندسية حقيقية. ومع ذلك، تبقى السيارة في منطقة رمادية بين الفخامة الكهربائية الخالصة، مثل تسلا موديل X، وروح السباقات التي اشتهرت بها بورشه.
 

إعادة تعريف الأداء على طريقة بورشه
بورشه ماكان GTS ليست مجرد SUV كهربائية، بل محاولة جريئة لإعادة تعريف الأداء في عصر الصمت الكهربائي.
لكن خلف هذا الصخب التصميمي والبيانات التقنية، هناك من يرى أنها فقدت تلك "الشرارة" التي جعلت من سيارات GTS أساطير الطريق.
قد تكون ماكان GTS أسرع وأذكى من أي ماكان سابقة...
لكن السؤال الحقيقي يبقى: هل ما زالت بورشه؟
 
>> تابع قناة السومرية على منصة X

تكنولوجيا

عالم السيارات

بورشه

السومرية

السيارات

ألوان ༻

الخالص

ﻹعادة

الخال

أصيلة

رونيت

الجدي

تجاهل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
Play
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
Play
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Play
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Live Talk
Play
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
Play
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
Play
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
Play
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
Play
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Play
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
Live Talk
Play
Live Talk
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
Play
التدخل الأسري في قرار الحمل - Live Talk - الحلقة ١٦٨ | 2025
10:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
Play
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
Play
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22

اخترنا لك
دعوى جديدة على تسلا.. عيب خطير في الأبواب
11:48 | 2025-11-26
من الصفر إلى المجد: سيارات وُلدت من الفشل وأصبحت أساطير
05:20 | 2025-11-25
"هونغ شي" في بغداد
03:00 | 2025-11-24
تركز على 3 شروط.. ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بانتظار مصادقة مجلس الوزراء
01:26 | 2025-11-24
خمس سيارات غيّرت مسار صناعة السيارات إلى الأبد
03:00 | 2025-11-23
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.