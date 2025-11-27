الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548103-638997444791657575.jpg
بورشه ماكان GTS الكهربائية الجديدة… سرعة كهربائية بقلبٍ ميكانيكي قديم!
عالم السيارات
2025-11-27 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
هل يمكن لسيارة كهربائية أن تشعرك بالحماس نفسه الذي يخلفه هدير محرك بورشه التقليدي؟ يبدو أن بورشه ماكان GTS تحاول إقناعنا بذلك، لكنها في الوقت نفسه تثير سؤالاً محرجًا: هل أصبحت بورشه تبيع الصوت الصناعي والمظهر العدواني بدل روح القيادة الحقيقية؟
عنوان الأداء
الخالص
والكهرباء الذكية
بعد سنوات من الانتظار، كشفت بورشه عن ماكان GTS الكهربائية التي تعد النسخة الأكثر حدة ورياضية في عائلة ماكان الجديدة. سيارة تقول بورشه إنها "نقطة التقاء بين الأداء الخالص والكهرباء الذكية"، لكنها تبدو أحيانًا كأنها نسخة محسّنة رقميًا أكثر منها تجربة قيادة
أصيلة
.
زودت هذه المركبة بقوة تصل إلى 571 حصانًا مع نظام دفع رباعي متطور وتفاضل خلفي إلكتروني، ما يمنحها تسارعًا مذهلًا من 0 إلى 100 كلم/س في 3.8 ثوانٍ فقط. لكن رغم هذه الأرقام المبهرة، يشعر بعض النقاد أن الشخصية التي ميّزت سيارات GTS سابقًا من خلال ذلك التواصل الخام بين السائق والطريق، أصبحت مفقودة وسط فيض البرمجيات والمساعدات الإلكترونية.
خطوط عدوانية... ولكن
تبهر ماكان GTS من الخارج بخطوطها العدوانية وتفاصيلها السوداء الداكنة، التي تمنحها حضورًا أقرب إلى "عرض عضلات" كهربائي. ومع ذلك، من الصعب
تجاهل
تشابهها الكبير مع ماكان توربو الكهربائية، ما يثير تساؤلًا: هل ما تزال فئة GTS تحمل تفرّدها الحقيقي أم أصبحت “حزمة تصميم رياضي” بسعر أعلى؟
من الداخل، استخدمت بورشه خامات فاخرة مثل Race-Tex والألياف الكربونية، مع خيارات ألوان تتطابق مع الطلاء الخارجي مثل الأحمر الكارمين والأزرق لوغانو. أما تجربة المقصورة فهي بلا شك مذهلة بصريًا، لكنها أيضًا أقرب إلى "
غرفة
قيادة رقمية" تفتقد الإحساس الميكانيكي الذي عشقه عشاق بورشه سابقًا.
نطاق قيادة لافت
تتضمن ماكان GTS ميزات عديدة لافتة، أبرزها نطاق القيادة الذي يصل إلى 586 كلم في الشحنة الواحدة، وشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 21 دقيقة فقط، وهي أرقام تظهر براعة هندسية حقيقية. ومع ذلك، تبقى السيارة في منطقة رمادية بين الفخامة الكهربائية الخالصة، مثل تسلا موديل X، وروح السباقات التي اشتهرت بها بورشه.
إعادة تعريف الأداء على طريقة بورشه
بورشه ماكان GTS ليست مجرد SUV كهربائية، بل محاولة جريئة لإعادة تعريف الأداء في عصر الصمت الكهربائي.
لكن خلف هذا الصخب التصميمي والبيانات التقنية، هناك من يرى أنها فقدت تلك "الشرارة" التي جعلت من سيارات GTS أساطير الطريق.
قد تكون ماكان GTS أسرع وأذكى من أي ماكان سابقة...
لكن السؤال الحقيقي يبقى: هل ما زالت بورشه؟
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
