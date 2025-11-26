دعوى جديدة على تسلا.. عيب خطير في الأبواب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية بدوري الأبطال
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548144-638997725563039141.jpg
دعوى جديدة على تسلا.. عيب خطير في الأبواب
عالم السيارات
2025-11-26 | 11:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
37 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تواجه شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، التي يديرها الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
، دعوى قضائية جديدة تزعم أن عيوبا في تصميم السيارة أدت إلى مقتل امرأة، وإصابة زوجها بجروح خطيرة.
ورفعت دعوى قضائية أمام
المحكمة الاتحادية
غربي
واشنطن
، الجمعة الماضي، جاء فيها أن عيبا في
مقابض
أبواب سيارة تسلا موديل 3 منع المارة من إنقاذ السائق جيف دينيس وزوجته ويندي من السيارة.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن عيوب التصميم أدت إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة قبل أن تصطدم بعمود كهربائي وتنفجر، ما أسفر عن مقتل ويندي وإصابة زوجها بحروق شديدة، في حادث وقع في 7 من يناير 2023، بولاية واشنطن.
وذكرت الدعوى أن نظام المكابح التلقائي في حالة الطوارئ تعطل ولم يعمل قبل الاصطدام، كما أن خللا في البطارية الكيميائية وتصميم أحزمة البطارية ساهم في اشتعال الحريق بعد الاصطدام بالعمود.
وتسعى الدعوى القضائية للحصول على تعويضات عقابية في ولاية
كاليفورنيا
، لأن السيارة صممت وصُنعت هناك عام 2018.
كما تشمل الدعوى، إلى جانب مطالب مالية أخرى، تعويضات عن الوفاة غير المشروعة لصالح جيف دينيس ولصالح تركة زوجته المتوفاة، كما تطالب بإجراء محاكمة أمام هيئة المحلفين.
وكانت مقابض أبواب تسلا محور العديد من القضايا والحوادث، إذ إن البطاريات التي تشغل آلية فتح الأبواب تفصل في حال وقوع حادث، بينما يصعب العثور على آلية الفتح اليدوي.
والشهر الماضي، رفع والدا طالبين جامعيين في كاليفورنيا قتلا في حادث بسيارة تسلا دعوى قضائية ضد شركة ماسك، زاعمين أن الضحيتين كانا عالقين داخل المركبة التي اشتعلت فيها النيران بسبب عيب في التصميم منعهم من فتح الأبواب.
وفي ايلول، فتح منظمون فدراليون تحقيقا للبحث في شكاوى سائقي تسلا بشأن مشاكل الأبواب العالقة.
وخلال السنوات الماضية، كانت سيارات "تسلا" بمختلف طرازاتها محور العديد من الدعوات القضائية، إذ يزعم المشتكون أن عيوب السيارة، سواء في التصميم أو في نظام القيادة الذاتية، أدت إلى وقوع حوادث.
وفي اب الماضي، قضت هيئة المحلفين في
ميامي
بتحمل تسلا جزءا من مسؤولية حادث مميت وقع عام 2019 أثناء تشغيل ميزة القيادة الذاتية، وألزمت الشركة بدفع 243 مليون دولار كتعويضات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
فرنسا.. النيران تلتهم 20 سيارة تسلا بمرآب وكالة لبيع السيارات
10:29 | 2025-11-13
لأدنى مستوى لها منذ عام 2017.. حصة تسلا تتراجع في السوق الأميركية
11:07 | 2025-09-08
المفوضية توصد الأبواب أمام "الغش الانتخابي": الهواتف ممنوعة والبطاقة البايوترية تستخدم مرة
09:26 | 2025-10-21
المالكي: زمن الانقلابات والمؤامرات ولى و اغلقنا في وجه البعثيين جميع الأبواب
12:06 | 2025-09-13
تسلا
سيارات
المحكمة الاتحادية
السومرية نيوز
محكمة الاتحاد
سومرية نيوز
إيلون ماسك
كاليفورنيا
السومرية
واشنطن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
50.56%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
17.91%
03:22 | 2025-11-26
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:22 | 2025-11-26
الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية
محليات
17.49%
00:22 | 2025-11-25
الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية
00:22 | 2025-11-25
بعد القفزة الأخيرة.. الدولار يعاود الانخفاض في البورصة المحلية
اقتصاد
14.03%
08:40 | 2025-11-25
بعد القفزة الأخيرة.. الدولار يعاود الانخفاض في البورصة المحلية
08:40 | 2025-11-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
اخترنا لك
من الصفر إلى المجد: سيارات وُلدت من الفشل وأصبحت أساطير
05:20 | 2025-11-25
"هونغ شي" في بغداد
03:00 | 2025-11-24
تركز على 3 شروط.. ضوابط جديدة لاستيراد السيارات بانتظار مصادقة مجلس الوزراء
01:26 | 2025-11-24
خمس سيارات غيّرت مسار صناعة السيارات إلى الأبد
03:00 | 2025-11-23
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21
جيب غراند واغونير 2026 ... عودة العملاق
02:00 | 2025-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.