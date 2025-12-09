الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
رينو توينغو الكهربائية: أيقونة الماضي تعود بروح مدروسة لسوق اليوم
عالم السيارات
2025-12-09 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
65 شوهد
هناك سيارات تولد لتكتب تاريخا، وهناك سيارات تُعاد ولادتها فقط لأن الشركات خائفة من الانقراض في زمن الكهرباء.
رينو
اليوم تعيد تقديم توينغو، الأيقونة التي غيّرت مفهوم السيارة الصغيرة في التسعينات، لكنها تفعل ذلك بروح دفاعية أكثر مما هي هجومية.
تبدو توينغو E-Tech electric التي تعد محاولة إنقاذ لفئة A المنحسرة في أوروبا، أنيقة ولطيفة، لكنها ليست ثورية مثل
الجدة
التي قلبت السوق رأساً على عقب عام 1992. الفكرة طموحة، والتنفيذ سريع بشكل لافت، لكن السيارة نفسها تكشف تناقضاً واضحاً: روح متمردة داخل قالب يحاول فقط البقاء في السوق لا قيادته.
إعادة تعريف فئة السيارات الحضرية
تعود
رينو
لإحياء طراز توينغو بشكل كهربائي بالكامل، محاولةً إعادة الروح إلى فئة A التي أصبحت تمثل أقل من 5% من السوق الأوروبية، ليس بسبب غياب الطلب، بل بسبب انسحاب معظم الشركات نتيجة التكاليف والتشريعات الصارمة. رينو رأت في هذا الفراغ فرصة، فطوّرت توينغو E-Tech electric خلال 100 أسبوع فقط، في أسرع برنامج تطوير بتاريخ الشركة، عبر تعاون مشترك بين
فرنسا
والصين وسلوفينيا.
وتمزج السيارة الجديدة بين DNA الجيل الأول وتصميم حديث، مع مقصورة واسعة بشكل يفوق حجمها بفضل قاعدة العجلات الطويلة والمقاعد الخلفية المنزلقة بشكل مستقل. وعلى الرغم من حجمها الصغير، توفر هذه المركبة مرونة داخلية تشبه سيارات الفئة B، ومساحات تخزين ذكية، ومقعد
راكب
قابل للطي للحصول على طول تحميل يصل إلى مترين.
تعتمد رينو توينغو الجديدة على بطارية LFP بسعة 27.5 كيلوواط ساعة، وهي بطارية صغيرة ولكنها كافية لتمنح السيارة مدى يصل إلى حوالي 263 كلم. هذا النوع من البطاريات يساعد أيضاً في خفض تكلفة إنتاج السيارة بحوالي 20% بفضل تقنية اسمها Cell-to-Pack التي تجعل تركيب البطارية أبسط وأرخص.
أما المحرك، فقوته 60 كيلوواط، وهذا أكثر من كافٍ لسيارة صغيرة مخصصة للمدينة، حيث تنطلق بسرعة من 0 إلى 50 كلم/س خلال 3.85 ثواني فقط.
بالنسبة للشحن، تأتي السيارة بشكل قياسي مع شاحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط. ويمكنك اختيار باقة Advanced Charge التي تضيف شحن سريع DC بقدرة 50 كيلوواط، بالإضافة لإمكانية استخدام بطارية السيارة لتغذية أجهزة خارجية (V2L) أو حتى إرسال الكهرباء إلى الشبكة (V2G).
من ناحية التكنولوجيا، حصلت كهربائية رينو على نظام OpenR Link بشاشتين ودمج Google، إضافة إلى تجهيزات قيادة عادة نراها في فئة أعلى. ومع ذلك تتبنى رينو استراتيجية بسيطة جداً تتمثل بأربعة ألوان فقط، خيارات أقل، وتقليل عدد المكوّنات لتخفيض التعقيد الصناعي.
كذلك يحتفظ التصميم الخارجي بروح توينغو الأصلية: الواجهة المبتسمة، المصابيح الدائرية، الخطوط المرحة، والألوان الزاهية. أما الداخل فيراهن على اللعب بالهوية البصرية، الشاشات، والتفاصيل الصغيرة مثل أزرار ملونة وإضافات 3D ملحقة بنظام YouClip.
الأهم أن رينو تستهدف إطلاق السيارة بسعر أقل من 20 ألف يورو، في محاولة لإعادة تعريف ما يمكن أن تكون عليه سيارة كهربائية صغيرة فعلاً: بسيطة، اقتصادية، وقابلة للعيش.
عودة مرحة إلى الجذور بلا ثورة كهربائية
من الواضح أنه، وعلى الرغم كل محاولات رينو لإحياء
الأسطورة
، أن توينغو E-Tech electric ليست ثورية كما كانت في الماضي. البطارية صغيرة والمدى بالكاد يكفي داخل المدن، والشحن السريع 50 kW يبدو متواضعاً لعام 2025. لا شك بأن السيارة مرحة ولطيفة، لكنها لا تقدم قفزة تقنية حقيقية مقارنة بمنافسين صينيين يقدمون أكبر مدى بقيمة أقل. نجاحها يعتمد أساساً على السعر والمشاعر، وليس على الأداء أو الابتكار.
ومع ذلك تبقى توينغو E-Tech electric خطوة ذكية من رينو والتي تمثل عودة إلى الجذور مع جرعة كهرباء محسوبة، في سوق يبحث مجدداً عن سيارات صغيرة وعملية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
رينو
رينو توينغو
E-Tech electric
السومرية
العراق
مها الصغير
الأسطورة
سلوفينيا
ألوان ༻
التنف
ﻹعادة
لطيفة
السري
+A
-A
